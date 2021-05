COVID a mis en place un changement irréversible, le nombre d’utilisateurs numériques augmente: R Srikanth

La démonétisation a été le premier coup de pouce à la croissance des paiements numériques en Inde.

Par Dipak Kumar

Les paiements numériques ont été une force motrice, en particulier pendant la période de COVID. Alors que l’Inde compte déjà entre 150 et 175 millions d’utilisateurs numériques, ce nombre devrait atteindre 2 500 millions au cours des dix prochaines années.

Infibeam Avenues Limited, considérée comme l’une des principales sociétés mondiales de technologie financière offrant des solutions complètes de paiement numérique et des plateformes logicielles d’entreprise aux entreprises et aux gouvernements dans tous les secteurs verticaux, a un avantage de précurseur. La société a traité des transactions d’une valeur de 1 400 milliards d’INR (19 milliards de dollars américains) au cours de l’exercice 21 pour ses 2,5 millions de clients et plus sur les plateformes de paiements numériques et de logiciels d’entreprise.

R Srikanth, président du groupe Corporate Finance and Investor Relations, s’est entretenu avec Dipak Kumar sur la croissance de l’entreprise, l’économie numérique et plus encore.

Extraits de l’entretien.

Comment s’est passée la croissance du paiement numérique après le coup de COVID en 2020 ?

La démonétisation a été le premier coup de pouce à la croissance des paiements numériques en Inde. Covid a été un autre catalyseur pour la croissance de l’industrie. Selon notre estimation, le paiement numérique a augmenté de 35% et plus. De plus en plus de personnes apprennent à utiliser le paiement numérique et se dirigent vers l’utilisation du paiement numérique, car le virus Covid-19 peut prendre un certain temps pour être combattu. Cependant, Covid a mis en place un changement irréversible.

Il y a environ 150 à 175 millions d’utilisateurs numériques dans le pays. Ce nombre devrait atteindre 2500 millions dans les 10 prochaines années.

Comment Infibeam Avenues s’est-elle développée ces dernières années ?

Nous avons commencé en tant que première société de commerce électronique cotée en Inde et, avec de nouvelles opportunités, nous nous sommes aventurés dans l’espace des paiements numériques. Nous avons deux activités principales, les paiements et les plates-formes, une combinaison des deux en tant que stratégie est un modèle éprouvé à l’échelle mondiale, avec divers exemples dans des pays comme les États-Unis, la Chine et le Japon.

Actuellement, nous sommes l’un des plus grands acteurs de la passerelle de paiement numérique du pays, avec CCAvenue comme marque phare. Le paiement numérique et d’autres plates-formes numériques, y compris la plate-forme logicielle de commerce électronique d’entreprise, sont au cœur de l’activité. Plus de 2,5 millions de commerçants sont intégrés sur nos plateformes fintech. Chaque jour, en moyenne, plus de 2000 nouveaux marchands se sont inscrits sur nos plateformes au cours de l’exercice 21.

Cependant, nous avons continué à fournir une plate-forme logicielle de commerce électronique d’entreprise en tant que service aux entreprises, en les aidant à créer et à maintenir leur marché de commerce électronique, et il s’est développé à pas de géant. La plate-forme de commerce électronique du gouvernement indien GeM et Jio Mart de Reliance sont quelques exemples pour démontrer les capacités de notre plate-forme logicielle de commerce électronique d’entreprise.

Ainsi, le chiffre d’affaires d’IAL provient de ses deux principaux segments d’activité, les Paiements et les Plateformes. Les activités de paiement contribuent à 78% au chiffre d’affaires brut, y compris les revenus de notre filiale Go Payments et 22% proviennent de l’activité Plateforme. Dans le secteur des paiements, env. 95% des revenus sont des revenus basés sur les transactions, le reste étant des frais d’installation, des frais de maintenance, etc. -revenu basé sur la plate-forme GeM.

Comment Infibeam Avenues propose-t-il globalement ses solutions de paiement et autres solutions numériques ?

Nous avons été la première société indienne de paiement numérique d’Inde à étendre nos activités à travers le monde. L’objectif était d’avoir un portefeuille d’activités géographique diversifié et ainsi d’élargir nos horizons d’affaires.

Nous proposons presque tous nos produits numériques dans notre panier, y compris notre produit phare CCAvenue, un produit de paiement par passerelle. Dans le secteur des passerelles de paiement, nous proposons plus de 200 options de paiement en une seule intégration aux commerçants dans diverses catégories de paiement par débit et crédit, à savoir les cartes de débit, les cartes de crédit, la banque en ligne, les portefeuilles, EMI, UPI, Payer plus tard, etc. présent aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et à Oman.

Quels sont vos moteurs de croissance ?

Percées sur de nouveaux marchés et expansion internationale des opérations avec d’autres offres de solutions de paiement numérique, notamment la passerelle de paiement CCAvenue ; De nouvelles offres commerciales telles que les services de passerelle de paiement CCAvenue et Neo banking ; et Règlement express dans le cadre de prêts garantis.

Quelles sont vos projections commerciales pour le prochain exercice?

Nous prévoyons d’augmenter la valeur du traitement des transactions à 100 milliards de dollars US en 3 à 5 ans, contre 28 milliards de dollars US pour l’exercice 22.

• L’EBITDA en % du chiffre d’affaires net passera de 61 % en FY21 à 65% en FY22

• Augmenter les prêts garantis dans le cadre de la néo-banque de 100 millions de dollars à 200 millions de dollars au cours de l’exercice 22

Quels sont vos principaux clients en Inde et dans le monde ?

Certains de nos précieux clients sont Taj Hotel, Airtel, Indigo, Bookmyshow, Myntra, Mobikwik, Paytm, HP, Hyundai, Middlesex University Dubai, Qatar Insurance Company, Axiom Telcom, Radisson, Emaar, DHL, Tommy Hilfiger, Yahoo, Crowne Plaza, Holiday Inn et autres.

(L’auteur est un écrivain indépendant basé à Delhi. Les opinions sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique du Financial Express Online.)

