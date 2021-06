Covid, augmentations de salaire et aide sociale pour accueillir Sajid Javid en tant que nouveau secrétaire à la Santé

S

Les précédents rôles gouvernementaux d’ajid Javid – celui de chancelier et avant le ministre de l’Intérieur – étaient de grands postes d’État, traditionnellement considérés comme plus prestigieux que son nouveau poste de secrétaire à la Santé.

Mais depuis que la pandémie de coronavirus a frappé l’année dernière, le profil de la personne chargée de maintenir la nation en bonne santé a été placé en tête de l’ordre du jour.

Matt Hancock était un visage régulier lors des points de presse et aux Communes, donnant des mises à jour à la nation sur le coronavirus.

Mais ce n’est pas seulement la pandémie à laquelle M. Javid devra faire face, son bac sera plein de défis pour le secteur de la santé et des services sociaux, dont certains sont antérieurs à Covid-19 et d’autres causés par celui-ci.

Le test le plus immédiat pour M. Javid sera de poursuivre les progrès du pays dans la levée des mesures de verrouillage et la vaccination du reste de la population.

Même les critiques les plus féroces de M. Hancock avaient complimenté le déploiement du vaccin Covid, et Boris Johnson a félicité M. Hancock pour la création de la United Kingdom Health Security Agency, qui, selon lui, “a jeté les bases pour garantir que le Royaume-Uni est mieux préparé pour tout avenir pandémie”.

Coronavirus – Sam 23 janv. 2021 / PA Wire

Mais les partis d’opposition et les dirigeants de la santé ont mis en garde contre une “tempête parfaite” pour frapper le NHS cet hiver, alors que l’arriéré de cas a atteint plus de cinq millions.

Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de la British Medical Association, a déclaré : « Sajid Javid a une tâche énorme et urgente à accomplir.

«Il doit veiller à terminer le déploiement du programme de vaccination des adultes à un rythme rapide pour contrôler les taux d’infection en spirale. Il doit également proposer un plan crédible pour s’attaquer à un arriéré de soins d’une ampleur sans précédent tout en regagnant la confiance des médecins et du personnel de santé au sens large. »

Coronavirus – mar. 26 janv. 2021 / PA Media

Le personnel de santé et de soins aura non seulement besoin de soins après une année éprouvante, mais devra également être renforcé.

Une enquête publiée par les fournisseurs du NHS – qui représente les fiducies du NHS – plus tôt cette semaine a montré que près de la moitié (48%) des dirigeants ont déclaré avoir vu des preuves de personnel quittant leur organisation en raison d’une retraite anticipée, d’un épuisement de Covid-19 ou d’autres effets du travail dans le pandémie.

Alors que six anciens ministres de la Santé et des Affaires sociales ont soutenu des propositions visant à réformer le personnel des services sociaux en l’absence de plans gouvernementaux tant attendus.

M. Javid sera confronté à des questions sur le plan, qui, selon le Premier ministre, était prêt sur les marches de Downing Street après les élections de décembre 2019.

Pendant ce temps, ceux qui sont encore dans le secteur continueront de faire pression pour une augmentation de salaire dans un contexte de colère persistante contre le gouvernement recommandant une augmentation de 1%.

Le personnel du NHS devait augmenter ses salaires en avril, mais les ministres ont déclaré qu’ils attendraient les recommandations de l’organe de révision des salaires, qui devrait remettre son rapport dans les jours qui suivent.

Pat Cullen, secrétaire général par intérim et directeur général du Royal College of Nursing, a déclaré : « Sajid Javid doit se mettre au travail.

«Avec la pression incessante exercée sur le personnel infirmier, son rôle dans la protection de la nation pendant la pandémie et son rôle dans la mise en œuvre du programme de vaccination, nous nous attendons à une rencontre urgente.

“La priorité immédiate de Javid doit être de s’attaquer à la pénurie de personnel infirmier et de les payer équitablement pour leur travail hautement qualifié et critique pour la sécurité.”

M. Hancock était également sur le point de lancer le nouveau projet de loi sur la santé et les services sociaux dans les prochains jours, qui devrait être le plus grand bouleversement de la législation sur la santé depuis les réformes d’Andrew Lansley, et qui donnerait plus de pouvoir au secrétaire d’État.

Dans sa réponse à la démission de M. Hancock, M. Johnson l’a reconnu, affirmant que cela « soutiendra notre NHS et offrira une plus grande intégration entre la santé et les soins sociaux ».

La manière dont M. Javid fait avancer la législation pourrait indiquer comment il s’attaquera à son nouveau rôle.

Et il sera également confronté à une décision concernant le remplacement de Sir Simon Stevens, qui quittera ses fonctions de directeur général du NHS England à la fin du mois de juillet.

Coronavirus – ven 13 novembre 2020 / Archives PA

Le pair conservateur Dido Harding, qui était président exécutif du programme gouvernemental de test et de traçage des coronavirus jusqu’en avril de cette année, a mis son chapeau sur le ring en remplacement potentiel de Sir Simon Stevens, qui démissionne de son poste de directeur général du NHS England à la fin du mois de juillet. .

Et tandis que le conseil d’administration du NHS England choisit le remplaçant de Sir Simon, le gouvernement – ​​via le secrétaire à la Santé – a un droit de veto.

Saffron Cordery, directeur général adjoint de NHS Providers, a déclaré que le “défi immédiat” de M. Javid était de guider le NHS à travers la pandémie de Covid-19 tout en aidant le secteur de la santé à “éliminer l’important arriéré de soins”.

« Plus de cinq millions de patients attendent maintenant un traitement, la demande de services de santé mentale et d’urgence augmente rapidement et nous faisons face à un hiver potentiellement difficile à l’horizon. Ce sont des tâches importantes. Tout cela s’accompagne de plans pour vivre avec Covid-19 à plus long terme », a-t-elle déclaré.