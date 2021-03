Covid Blues: la croissance s’inquiète de la nouvelle vague de coronavirus

La croissance des exportations de marchandises a ralenti à 0,7% sur un an en février, après un sommet de 22 mois de 6,2% en janvier.

Même avant qu’une deuxième vague de Covid-19 ne menace de jouer le trouble-fête, la demande dans l’économie était en sourdine et Corporate India avait du mal à conserver le pouvoir de fixation des prix acquis dans une courte période de normalisation rapide. Les derniers flux de signaux de données haute fréquence PIB pourraient se contracter à un taux supérieur à 1,1% pronostiqué par l’Office national de la statistique (NSO) au cours du trimestre de mars. Les verrouillages sont de retour de manière localisée et des couvre-feux nocturnes sont imposés dans plusieurs zones urbaines, ce qui nuit à la mobilité et soulève la sombre perspective d’un nouvel affaiblissement de la demande de consommation.

Juste avant que la deuxième vague de Covid n’atteigne le pays, des sections de Corporate India traversaient une phase de réinitialisation, ce qui gonflait les coûts des matières premières et les importations de base (non pétrolières, non or). La rentabilité des entreprises devrait subir une pression plus forte au quatrième trimestre. En raison des incertitudes renouvelées, les entreprises pourraient reporter leurs projets d’augmentation de l’utilisation des capacités et prendre de nouvelles décisions d’investissement / d’affaires d’un autre trimestre, voire plus. L’indice de reprise d’activité Nomura India a diminué ces dernières semaines.

L’inflation sous-jacente se redresse – L’inflation de détail a atteint 5,03% en février après un creux de 16 mois à 4,06% le mois précédent, l’inflation des prix de gros a également atteint un sommet de 27 mois à 4,17% en février. Ce qui pourrait ajouter aux pressions inflationnistes, c’est une hausse des prix du pétrole.

Selon l’indice de la production industrielle, la production de biens d’équipement a chuté de 9,6% en janvier, reflétant que les grandes entreprises ayant le potentiel d’investir et de donner l’élan indispensable à la création d’actifs fixes dans l’économie, n’ont pas encore franchi le pas. Tout aussi déconcertant est la contraction annuelle de 6,8% du volume de production même de biens de consommation non durables en janvier; il est clair que la classe moyenne inférieure et les pauvres hésitent à dépenser même pour l’essentiel.

La production industrielle globale s’est contractée en janvier de 1,6% contre une hausse de 1,6% en décembre. La production des huit industries d’infrastructure clés, avec une part de près de 40% dans l’indice de la production industrielle, reste également modérée. Après une hausse de 0,6% en septembre, il a glissé à un rythme plus rapide de 0,9% en octobre et de 2,6% en novembre avant de progresser légèrement de 0,2% en décembre et de 0,1% en janvier.

La croissance des exportations de marchandises a ralenti à 0,7% sur un an en février, après un sommet de 22 mois de 6,2% en janvier. Les importations de base, qui sont un indicateur de la demande d’investissement, ont augmenté de 9,5% en décembre et de 8,4% en janvier, indiquant que les entreprises avaient effectivement prévu de redémarrer, mais la croissance est tombée à 6,5% en février.

La demande de la classe moyenne inférieure, de l’Inde rurale et des petites villes s’est affaiblie ces derniers mois – les ventes de deux-roues, un indicateur proche de cette demande, ont chuté de 8,8% en janvier et de 16,1% en février, après une hausse de 11,9% en Décembre, le seul mois de l’exercice où les ventes de ces véhicules ont affiché une croissance positive.

