Covid Blues: la deuxième vague pourrait secouer l’économie

La deuxième vague de la pandémie pourrait secouer l’économie beaucoup plus fort que prévu. Des secteurs tels que le commerce de détail, l’hôtellerie, le tourisme et l’aviation, qui ont déjà été très touchés lors de la première vague, seront encore plus meurtris avec plus des deux tiers du pays ayant imposé des couvre-feux ou des verrouillages partiels. Des États comme le Karnataka ont imposé un verrouillage complet pendant deux semaines et d’autres pourraient suivre.

Cette fois, beaucoup plus de ménages aisés – au total environ 250 millions – ont été touchés, ce qui pourrait nuire à la demande de consommation, bien que temporairement. De plus, la deuxième vague a affecté les zones rurales et pourrait entraîner une baisse de la demande pendant quelques mois. À l’heure actuelle, l’économie est quelque peu atone – la croissance dans le secteur des services ralentit en particulier – mais la demande de biens et de services devrait rebondir vers septembre alors que la saison des fêtes commence. L’épargne – au moins sous forme de dépôts bancaires – augmente, ce qui indique soit une incapacité à dépenser, soit une extrême prudence.

Alors que les bilans des entreprises du secteur organisé seraient très légèrement affectés, des millions de petites entreprises du secteur informel seront à nouveau en grande détresse et beaucoup disparaîtront même. La dichotomie observée lors de la récupération après la première vague sera exacerbée; en outre, beaucoup plus de ménages à faible revenu sont susceptibles d’être touchés.

Le chômage est déjà élevé; les données du CMIE montrent que le chômage a atteint 8% et que dix millions de salariés ont perdu leur emploi. De plus, des chercheurs de l’Université Azim Premji ont constaté que si un grand nombre de travailleurs ont retrouvé du travail, après les avoir perdus lors de la première vague, la rémunération était bien inférieure. Le revenu mensuel par habitant pour un ménage moyen de quatre membres en octobre 2020 était un cinquième inférieur à ce qu’il était en janvier 2020, à `4 979. Le chômage et la réduction des revenus ont fait chuter la part du travail dans le PIB de 32,5% au T2FY20 à 27% au T2FY21. La demande d’emplois en avril sous MG-NREGS, tant au niveau des ménages qu’au niveau individuel, a été la plus élevée par rapport à tout avril précédent depuis 2013-14, Malheureusement, de nouveaux investissements sont peu probables dans une grande mesure pendant quelques années, ce qui freine la création d’emplois.

