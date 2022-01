Covid : Boris Johnson confirme qu’il n’y a plus de fermetures à la suite d’Omicron

Le Premier ministre tient une conférence de presse virtuelle depuis Downing Street (Photo: PA)

Boris Johnson a de nouveau résisté aux appels à introduire une nouvelle répression de Covid pour faire face à une augmentation sans précédent des cas de Covid-19.

Le Premier ministre a déclaré qu’il poursuivrait le plan B et a déclaré que le NHS était désormais sur le pied de guerre.

S’adressant à une conférence de presse virtuelle depuis Downing Street, il a admis que les semaines à venir seraient «difficiles».

M. Johnson a déclaré que les travailleurs critiques subiraient désormais des tests quotidiens dans le cadre des efforts visant à réduire la propagation de la variante Omicron.

Cela survient alors que le Royaume-Uni a signalé mardi un nombre record de nouveaux cas, avec près de 220 000 infections confirmées.

Le Premier ministre insiste depuis des semaines sur le fait que de nouvelles mesures ne sont pas nécessaires, malgré la pression croissante d’Omicron sur le NHS et une série d’hôpitaux déclarant des incidents critiques.

Les experts avertissent que le système de santé est dans «un état de crise».

Il y a des pénuries « sans précédent » d’agents de santé, tandis que le personnel encore capable d’entrer est « épuisé » après avoir renoncé à ses jours de congé, selon le directeur général de la Confédération du NHS.

L’enseignement à domicile pourrait revenir si trop d’enseignants sont malades de Covid

La réticence de M. Johnson à imposer des mesures allant au-delà du « plan B » survient malgré le fait que de nombreux autres pays européens, y compris le Royaume-Uni, le fassent.

Auparavant, il y avait eu une réunion « critique » sur les nouvelles règles de Covid – mais on pensait que la décision du Premier ministre était prise avant qu’elle n’ait lieu.

Pendant ce temps, de nombreuses personnes ont été confrontées à un premier jour de travail chaotique, alimenté par des absences liées à Covid.

Les enfants risquent d’être détournés de l’école ou placés dans des classes fusionnées si leur enseignant est éteint, tandis que les entreprises craignent de devoir fermer leurs portes si trop de personnel s’isole.

Les pénuries entraînent également des retards pour la collecte des ordures, les poubelles «débordant» de déchets de Noël.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

