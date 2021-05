Covid Care: la Haute Cour d’Andhra Pradesh demande au gouvernement de l’État d’envisager la reprise des hôpitaux privés

Le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a chargé les responsables de fournir un traitement gratuit pour les infections des champignons noirs dans le cadre du programme du Dr YSR Aarogyasri.

Alors que l’Andhra Pradesh continue de signaler environ 20 000 cas actifs chaque jour, l’infrastructure de santé surchargée a attiré l’attention de la Haute Cour. La Haute Cour d’Andhra Pradesh a demandé au gouvernement de l’État d’envisager de prendre le contrôle des hôpitaux privés de l’État pour traiter les patients infectés par le coronavirus, a rapporté Deccan Chronicle. Le tribunal a observé que cela aiderait l’État à traiter davantage de patients infectés par le COVID-19.

Le tribunal a fait ces observations lors de l’audition de litiges d’intérêt public déposés par un avocat et d’autres personnes. Un banc composé des juges C Praveen Kumar et K Lalitha a ordonné au gouvernement de fournir aux patients des informations complètes sur la disponibilité des lits d’hôpital dans l’État. Le tribunal a demandé au gouvernement de mettre au point un système approprié pour cela. Le tribunal a également demandé au gouvernement d’envisager de mettre en place des centres d’isolement dans les villes et villages pour les personnes infectées par le virus.

Il a également suggéré que le gouvernement d’Andhra Pradesh mette en place un centre d’appels alternatif comme 10 pour aider autant de personnes que possible à bénéficier des services de santé gouvernementaux. Il a également demandé au gouvernement d’envisager de prendre le contrôle des services d’ambulance privés pour les empêcher de facturer exorbitamment les patients.

Andhra Pradesh a signalé 21 320 nouveaux cas de Covid et 99 décès dus à l’infection hier. Alors que le nombre de morts est passé à 9 580, 21 274 patients se sont rétablis de la maladie au cours des dernières 24 heures. La charge de travail active actuelle s’élève à 2 11 501 dans l’État.

L’Andhra Pradesh est sous verrouillage jusqu’au 31 mai. Le Ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a chargé les autorités de fournir un traitement gratuit pour les infections des champignons noirs dans le cadre du programme du Dr YSR Aarogyasri. Le CM a également demandé aux responsables de fournir un soutien complet aux enfants dont les parents sont décédés en raison du COVID-19 dans l’État.

