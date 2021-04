Covid Carnage: l’IRDAI a exhorté à augmenter le délai de soumission des documents de réclamation d’assurance

Les membres de la famille des personnes gravement infectées courent un pilier à poster pour sécuriser les lits, arrangent des bouteilles d’oxygène, des médicaments, etc.

La résurgence de la pandémie de Covid-19 a frappé le pays comme un tsunami qui a désamorcé le système de santé largement sous-préparé. De plus, le virus hautement infectieux infecte principalement presque tous les membres d’une famille vivant dans la même maison.

En conséquence, les membres de la famille des personnes gravement infectées courent un pilier à un poste pour sécuriser les lits, arrangent des bouteilles d’oxygène, des médicaments, etc.

En raison de l’incertitude qui prévaut quant à l’obtention d’un lit dans un hôpital souhaité, il est non seulement difficile d’accomplir les formalités du processus d’hospitalisation sans numéraire, mais aussi la priorité actuelle est d’admettre un patient en premier dès qu’un lit devient disponible et de ne pas perdre de temps en assurance. paperasse connexe.

Avec de nombreux membres de la famille atteints de Covid-19 et, dans certains cas, plusieurs décès dans la même famille, il est devenu difficile pour les membres survivants d’accomplir même les derniers rites des personnes malades dans des crématoriums / cimetières surchargés, oubliez de collecter les documents requis sur temps.

De plus, de nombreux employés des compagnies d’assurance et des intermédiaires d’assurance – tels que les agents d’assurance, les agents de développement, etc. – eux-mêmes et / ou les membres de leur famille ont également été touchés par la pandémie, ce qui rend plus difficile la poursuite du processus de réclamation.

Corona Kavach et Corona Rakshak: questions-réponses sur les régimes d’assurance maladie spécifiques à Covid

Bien que, en dehors de l’assuré et du mandataire, tout membre de la famille puisse informer la compagnie d’assurance de la survenance de l’événement assurable, c’est-à-dire l’hospitalisation / le décès, mais seul l’assuré / le mandataire peut signer un formulaire de réclamation et réclamer l’argent de l’assurance.

En outre, il est devenu difficile pour les TPA (administrateurs tiers) effrayés et surchargés de travail et les employés de l’hôpital concernés de délivrer à temps des documents relatifs aux dépenses préhospitalières et d’hospitalisation, au certificat de décès, etc.

«Dans le cas où une personne assurée obtient son congé de l’hôpital, on peut lui demander de ranger les documents. Cependant, en cas de décès de l’assuré, il est difficile de presser le (s) parent (s) – qui peuvent eux-mêmes souffrir de l’infection – pour qu’ils récupèrent rapidement les documents. Visiter une famille infectée par Covid est également un sujet de préoccupation », a déclaré l’agent d’assurance maladie Sunil Grag.

«Hormis le retard dans la délivrance des documents, la désinfection / désinfection des documents prendrait un certain temps avant d’être remis à la compagnie d’assurance», a-t-il ajouté.

En conséquence, en cette période difficile, les agents d’assurance souhaitent que l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) et les compagnies d’assurance maladie accordent au moins 90 jours de délai pour la soumission des documents requis pour le traitement des réclamations, plutôt que la norme. pratique de soumission dans les 7 à 15 jours.

