Covid : Comment déclarer un test de flux latéral et que faire si positif ?

Les cas de Covid-19 augmentant rapidement et le Premier ministre Boris Johnson exhortant tous les travailleurs essentiels à subir des tests quotidiens, il est probable que vous deviez effectuer un test de flux latéral dans un proche avenir.

Que vous ayez besoin de faire un test pour le travail ou de vous assurer que vous êtes négatif avant de rendre visite à des parents et amis, faire le test à domicile de 30 minutes est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger les autres.

Si vous vous isolez avec Covid-19 ou êtes entré en contact avec une personne positive, il vous est également fortement conseillé de faire un test de flux latéral quotidiennement – ​​même si vous ne présentez pas de symptômes.

Mais comment devez-vous signaler un résultat de test de flux latéral et que devez-vous faire si votre test est positif ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Comment rapporter un résultat de test de flux latéral ?

Le gouvernement dispose ici d’un site Web de rapport de test de flux latéral en ligne, que vous pouvez utiliser pour signaler les résultats négatifs et positifs de Covid-19.

Un test de flux latéral montrant un résultat Covid-19 négatif et un code QR. (Photo : .)

Si vous ne pouvez pas utiliser le service en ligne, appelez le 119 (gratuit depuis les téléphones portables et fixes) entre 7h00 et 23h00 – SignVideo est un service d’interprétation en ligne gratuit en langue des signes britannique (BSL) pour le 119.

Vous aurez besoin d’avoir le code QR ou le numéro d’identification imprimé sur la bandelette de test à portée de main, ainsi qu’un numéro de téléphone portable auquel le service peut envoyer votre résultat par SMS.

Le résultat doit être rapporté chaque fois que vous utilisez un flux latéral, et dès que possible après avoir obtenu le résultat – même s’il revient négatif.

Vous ne pouvez pas déclarer un résultat plus de 24 heures après avoir passé le test, et vous ne pouvez déclarer qu’un seul résultat à la fois.

Que faire si le résultat de votre test de flux latéral est positif ?

Si le résultat de votre test de flux latéral est positif, vous devez signaler immédiatement le résultat de votre test sur le site Web du gouvernement.

Vous devrez commencer à vous auto-isoler immédiatement et passer un test PCR pour confirmer votre résultat dès que possible.

Vous devez continuer à vous isoler jusqu’à ce que vous obteniez le résultat de votre test PCR, après quoi le NHS vous donnera des conseils supplémentaires à suivre.

Le site Web du NHS contient plus d’informations sur ce qu’il faut faire si vous obtenez un résultat de test positif et si vous vous isolez ici.



