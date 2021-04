Covid dans le Maharashtra: de nouvelles souches pourraient alimenter plus de cas, les données génomiques seront bientôt disponibles, déclare le DG du CSIR

Faisant allusion à la transmission des nouvelles souches de coronavirus en provenance de Californie, il a déclaré qu’une augmentation soudaine des cas de coronavirus a également été signalée dans de nombreux autres pays, dont le Brésil, la France et le Royaume-Uni.

L’état du Maharashtra est confronté à une crise aiguë avec une augmentation massive de la double souche mutée de coronavirus L452R et E484Q et une attention particulière doit être accordée à l’évolution de la situation, a déclaré le directeur général du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR), le Dr Shekhar Mande. , a rapporté l’Indian Express.

Le Dr Mande a également déclaré que le rôle exact de la souche mutée et son rôle dans le saut actuel des cas de coronavirus dans le Maharashtra seront connus plus clairement une fois que les données spécifiques au Maharashtra seront bientôt publiées. Le Dr Mande qui est également associé au consortium indien SARS-CoV-2 sur la génomique, INSACOG, qui a été créé par le ministère de la Santé de l’Union pour effectuer le séquençage du génome des cas de coronavirus trouvés dans différents États / UT du pays. Avec plus de 10000 échantillons positifs soumis par les États / UT du pays, l’organisme s’est concentré sur 700 variantes du coronavirus.

Selon un rapport d’Indian Express, l’analyse d’échantillons collectés dans le Maharashtra a montré une présence accrue de mutations E484Q et L452R du coronavirus qui confèrent une plus grande infectivité et une capacité à échapper à l’immunité humaine contre le virus. En examinant le nombre croissant de cas, même dans les petites villes de l’État du Maharashtra, le Dr Mande a déclaré que les gens, même dans les villes de niveaux 2 et 3, devraient faire preuve d’une prudence maximale et aider à briser la chaîne de transmission du virus. Faisant allusion à la transmission des nouvelles souches de coronavirus en provenance de Californie, il a déclaré qu’une augmentation soudaine des cas de coronavirus a également été signalée dans de nombreux autres pays, dont le Brésil, la France et le Royaume-Uni.

Sur le front des vaccins, le Dr Mande a déclaré qu’il existe des preuves concluantes que les vaccins contre le coronavirus sont capables de protéger contre les sévérités extrêmes de la maladie. En maintenant que des études sont en cours pour analyser l’efficacité des vaccins disponibles contre les nouvelles souches de coronavirus, les vaccins aideraient certainement à réduire l’intensité de la maladie.

