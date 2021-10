Covid ‘Delta Plus’ – qu’est-ce que c’est, symptômes et combien de cas au Royaume-Uni ?

Les masques faciaux pourraient redevenir obligatoires à la suite de l’augmentation des cas de Covid (Photo: Rex Shutterstock)

Il est confirmé qu’une nouvelle souche de la variante Covid-19 Delta se propage au Royaume-Uni, avec une augmentation du nombre de cas de la souche observée à travers le pays ces dernières semaines.

La variante a été signalée pour la première fois dans le pays au cours de l’été, mais elle est maintenant surveillée par le gouvernement suite à l’augmentation du nombre de cas au Royaume-Uni, craignant que Delta Plus ne soit plus transmissible que la variante Delta.

Quelle est la variante, quels sont les symptômes – et celle-ci a-t-elle atteint le Royaume-Uni ?

Voici ce que vous devez savoir…

Qu’est-ce que la variante Covid ‘Delta Plus’ ?

La variante Delta Plus – connue sous le nom d’AY 1 – est liée à la variante Delta, qui a été identifiée pour la première fois en Inde l’année dernière, et qui aurait été à l’origine de la deuxième vague dévastatrice du pays.

Le ministère indien de la Santé a affirmé à l’origine que Delta Plus est plus transmissible et se lie plus facilement aux cellules pulmonaires.

Cela la rendrait encore plus contagieuse que la variante Delta, elle-même jusqu’à 60% plus transmissible que la variante Alpha – ou Kent -, qui était dominante au Royaume-Uni lors de la deuxième vague de Covid.

Cependant, les experts ont depuis déclaré qu’il ne serait peut-être qu’un peu plus transmissible que Delta – ce qui ne les inquiète pas à ce stade.

Le professeur François Balloux, directeur du Genetics Institute de l’University College London, a déclaré à la BBC: « Ce n’est rien comparé à ce que nous avons vu avec Alpha et Delta, qui étaient environ 50 à 60% plus transmissibles. On parle donc ici de quelque chose d’assez subtil et qui fait actuellement l’objet d’une enquête.

« Il est susceptible d’être jusqu’à 10 pour cent plus transmissible. »

Delta Plus a depuis été déclaré « variante sous enquête » au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il fera l’objet d’un examen plus approfondi de la part de l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Cependant, il n’a pas été classé comme une «variante préoccupante» par l’Organisation mondiale de la santé – le terme donné aux variantes du virus qui peuvent se propager plus rapidement ou qui peuvent avoir la capacité de provoquer une maladie plus grave ou d’échapper aux vaccins.

À ce stade, il n’y a aucune preuve suggérant qu’elle provoque une maladie plus grave ou que les vaccins seraient inefficaces contre elle.

Quels sont les symptômes de la variante Delta Plus ?

Il n’y a aucune preuve que la nouvelle variante puisse échapper aux vaccins (Photo: AP)

Il a été rapporté que les symptômes de Delta Plus étaient en grande partie les mêmes que ceux de la variante Delta Covid, mais la chaîne indienne News 18 a rapporté cet été que les patients atteints de Delta Plus présentaient des symptômes tels que maux d’estomac et vomissements, perte d’appétit, nausées. , douleurs articulaires et déficience auditive.

Il a également été rapporté que les symptômes de la variante Delta étaient différents de ceux des variantes Covid précédentes.

Ceux qui ont Delta ont signalé des symptômes tels que maux de tête, nez qui coule et maux de gorge, par opposition aux symptômes Covid plus courants de toux, fièvre et perte d’odorat ou de goût.

Combien y a-t-il de cas Delta Plus au Royaume-Uni ?

Il n’y a pas encore de données suggérant que Delta Plus est plus contagieux (Photo: .)

Au moment de la rédaction de cet article, on pensait que Delta Plus était responsable d’environ 6% des cas au Royaume-Uni.

a déclaré : « Nous identifions constamment de nouvelles variantes. Cela inclut une nouvelle version de la variante Delta qui est actuellement connue sous le nom d’AY.4.2 et cette nouvelle variante se répand maintenant.

« Bien qu’il n’y ait aucune raison de croire à ce stade que l’AY4.2 représente une menace plus importante, la variante suivante ou celle d’après pourrait faire l’affaire.

« Nous devons donc être prêts pour ce qui nous attend au coin de la rue. »

Outre l’Inde, la variante Delta Plus a jusqu’à présent été trouvée dans des pays tels que la Chine, les États-Unis, la Suisse, le Japon, le Portugal, la Pologne, le Népal et la Russie.



