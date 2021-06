Covid: d’énormes files d’attente alors que les Londoniens se précipitent pour obtenir des vaccins jab PLUS par arrondissement

in

Jeudi, d’énormes files d’attente se formaient dans les cliniques sans rendez-vous alors que les jeunes Londoniens se précipitaient pour obtenir leurs premiers vaccins Covid.

Cela est arrivé alors que le meilleur médecin de la capitale a exhorté les personnes de plus de 40 ans à profiter de nouvelles règles leur permettant d’avancer leur deuxième injection de 12 semaines à huit semaines après leur première dose.

L’Evening Standard a découvert qu’environ 200 personnes faisaient la queue devant une pharmacie à North Greenwich jeudi matin – avant même d’ouvrir ses portes – après que le conseil de Greenwich a déclaré que les premières doses du vaccin Pfizer seraient disponibles sans rendez-vous, numéro du NHS ou immigration statut.

Mercredi, une clinique sans rendez-vous dans la ville voisine de Deptford a dû fermer tôt après avoir manqué de doses en raison d’une demande massive. Un conseiller a publié une vidéo montrant de longues files d’attente alors que les gens faisaient la queue pour avoir la chance de se faire vacciner.

Danny Thorpe, chef du conseil de Greenwich, a déclaré au Standard : « Il est maintenant temps d’ouvrir les vannes et de verser des vaccins à Londres.

“Ce que cela montre de plus en plus, c’est que loin d’être une ville d’hésitation, alors que nous passons à des groupes d’âge plus jeunes, les Londoniens veulent maintenant voir le dos de Covid.

« Les gens viennent en masse. En particulier pour la jeune génération, cela devient un événement sur les réseaux sociaux. Nous passons le mot à travers tous nos canaux et voyons une réponse incroyable et incroyable.

“Le gouvernement devrait examiner cela et dire qu’il est maintenant temps d’injecter les vaccins à Londres et d’augmenter l’offre de Pfizer et de Moderna et de vraiment le faire basculer pendant les quatre prochaines semaines.”

Un total de 58 282 jabs ont été administrés à Londres mercredi – 29 513 premières doses et 28 769 secondes doses. Le total était en hausse de 6 390 par rapport au total de lundi mais bien en deçà de l’objectif de 100 000, laissant 2 077 543 premières doses et 1 485 354 secondes doses encore à délivrer.

Le directeur médical du NHS à Londres, le Dr Vin Diwakar, a exhorté les Londoniens de plus de 40 ans à réserver leur deuxième dose « vitale et vitale » par mesure de précaution contre la variante dominante Delta.

Les personnes âgées de 40 ans et plus sont contactées pour réserver leur deuxième injection sur le système national de réservation à partir de huit semaines après leur première dose.

Les vaccins Pfizer et AstraZeneca sont efficaces à plus de 92 % contre l’hospitalisation et les maladies graves dues à la variante Delta après deux doses.

Le Dr Diwakar a déclaré : « Pour assurer une protection maximale, j’exhorte tous les Londoniens à réserver leur deuxième dose dès que possible.

«Grâce au travail incroyable du personnel et des bénévoles du NHS à Londres, sept adultes sur 10 ont maintenant reçu au moins une dose du vaccin et, ce faisant, aident le pays dans son ensemble à vaincre ce virus dévastateur. L’offre du vaccin est toujours d’actualité, donc si vous avez été invité mais que vous n’avez pas encore pris rendez-vous, veuillez le faire aujourd’hui et aidez-nous à nous rapprocher de la liberté. »

Le directeur général du NHS, Sir Simon Stevens, a annoncé hier que toutes les personnes âgées de 18 ans et plus seront éligibles pour le coup de sauvetage d’ici la fin de la semaine.

Des centres de vaccination de masse se tiennent samedi au stade olympique, au Chelsea FC et au Charlton Athletic FC, et au stade Tottenham Hotspur dimanche.

Vaccinations à Londres par arrondissement

Total des vaccinations sur l’ensemble du programme de vaccination.

Barking et Dagenham : 97 512 (première dose) 64 346 (deuxième)

Barnet : 217 752 et 157 294

Bexley : 145 971 et 103 854

Brent : 182 088 et 121 665

Bromley : 204 678 et 146 724

Camden : 123 418 et 76 173

Croydon : 203 176 et 139 533

Ealing : 200 777 et 127 355

Enfield : 180 226 et 138 748

Greenwich : 149 877 et 96 836

Hackney : 129 979 et 71 987

Hammersmith et Fulham : 100 873 et 58 778

Haringey : 137 710 et 85 662

Herse : 154 766 et 110 511

Havering : 149 936 et 109 275

Hillingdon : 174 437 et 120 257

Hounslow : 164 657 et 102 401

Islington : 118 010 et 67 977

Kensington et Chelsea : 79 566 et 52 741

Kingston : 107 763 et 67 257

Lambeth : 172 669 et 104 699

Lewisham : 152 650 et 92 516

Merton : 92 516 et 79 402

Newham : 163 438 et 96 028

Redbridge : 96 028 et 108 927

Richmond : 130 027 et 82 930

Southwark : 164 043 et 97 540

Sutton : 124 075 et 86 468

Hameaux de la Tour : 149 047 et 76 884

Forêt de Waltham : 138 879 et 85 529

Wandsworth : 191 101 et 108 668

Westminster : 115 840 et 72 571

Ville de Londres : 5 063 et 3 110