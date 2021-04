Covid dernier: Boris dit que la prise d’un comprimé à la maison empêchera les gens de développer un virus grave | UK | Nouvelles

Lors de l’exposé de mardi, le Premier ministre a dévoilé une nouvelle section de la réponse du gouvernement aux coronavirus face à la pandémie. Le groupe de travail visera à identifier un antidote au milieu des préoccupations concernant les nouvelles souches mutantes.

Il a déclaré que le nouveau “groupe de travail sur les antiviraux” “promettra de nouveaux médicaments” pour traiter Covid d’ici l’automne.

M. Johnson a déclaré: «Le succès de notre programme de vaccination a démontré ce que le Royaume-Uni peut accomplir en rassemblant nos esprits les plus brillants.

«Notre nouveau groupe de travail sur les antiviraux cherchera à développer des traitements innovants que vous pouvez emporter chez vous pour arrêter Covid-19 dans son élan.

«Celles-ci pourraient fournir une autre défense vitale contre toute augmentation future des infections et sauver plus de vies.»

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a souligné l’importance d’avoir des traitements qui aideront à lutter contre la propagation du virus, ainsi qu’un puissant programme de vaccination.

Il a déclaré: «Le Royaume-Uni est le leader mondial dans la recherche et le déploiement de traitements efficaces pour Covid-19, après avoir identifié la dexaméthasone, qui a sauvé plus d’un million de vies dans le monde, et le tocilizumab.

«En combinaison avec notre fantastique programme de vaccination, les médicaments sont une arme vitale pour protéger nos proches contre ce terrible virus.»

Le secrétaire à la Santé prévoyait que les nouveaux traitements oraux pourraient être disponibles pour les Britanniques dès l’automne.

Il a ajouté: «Sur le modèle du succès des groupes de travail sur les vaccins et les thérapies, qui ont joué un rôle crucial dans notre réponse à la pandémie, nous réunissons maintenant une nouvelle équipe qui dynamisera la recherche de traitements antiviraux et les déploiera dès que possible. comme l’automne.

«Je suis déterminé à renforcer la position du Royaume-Uni en tant que superpuissance des sciences de la vie et ce nouveau groupe de travail nous aidera à battre Covid-19 et à mieux reconstruire.»

Sir Patrick Vallance, le directeur scientifique, a salué la médecine antivirale comme «un autre outil clé» pour lutter contre le virus.

Il a ajouté: «Ils pourraient aider à protéger ceux qui ne sont pas protégés ou ne sont pas éligibles aux vaccins.

«Ils pourraient également être une autre couche de défense face à de nouvelles variantes de préoccupation.

«Le groupe de travail contribuera à garantir que les antiviraux les plus prometteurs soient disponibles pour un déploiement aussi rapidement que possible.»

