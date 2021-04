Covid dernier: le CDC a organisé une évaluation des risques sur le marché du Hunan 5 ans avant la pandémie | Monde | Nouvelles

Le virologue Dr Eddie Holmes a raconté la fois où il a visité le marché des fruits de mer du Hunan à Wuhan lors d’un voyage d’enquête à la recherche de nouveaux agents pathogènes susceptibles de provoquer une pandémie en Chine. Lors de la visite de 2014, le marché a été qualifié de type d’endroit où un virus pouvait «se propager» des animaux aux humains.

Dans une interview avec le Telegraph, le Dr Holmes a déclaré: «Le CDC de Wuhan nous a emmenés là-bas, et voici l’élément clé, car la discussion était: ‘Où une maladie pourrait-elle émerger?’

«Eh bien, voici l’endroit – c’est pourquoi je suis allé.

«Je suis allé sur quelques-uns de ces marchés, mais c’était un gros marché – cela ressemblait à un incubateur de maladies, exactement le genre d’endroit où l’on s’attendrait à ce qu’une maladie apparaisse».

Le scientifique se souvient avoir vu «des caisses d’animaux sauvages empilées les unes sur les autres».

L’une des espèces qu’il a remarquées, les chiens viverrins, est connue pour être sujette à transporter Covid-19.

Une étude publiée par bioRxiv qui n’a pas été examinée par des pairs a déclaré que les chiens viverrins «sont détenus pour la production de fourrure, en particulier en Chine, et ont été soupçonnés d’être un hôte intermédiaire potentiel pour le SRAS-CoV6 et le SRAS-CoV-2.»

Il a ajouté: «Une excrétion virale rapide et de haut niveau, associée à des signes cliniques mineurs et des changements pathohistologiques, la séroconversion et l’absence d’adaptation virale mettent en évidence le rôle des chiens viverrins en tant qu’hôte intermédiaire potentiel.

«Les résultats sont très pertinents pour les stratégies de contrôle et soulignent le risque que les chiens viverrins représentent un réservoir potentiel de SRAS-CoV-2.