Covid dernier: Poutine souffre de douleurs musculaires après avoir reçu la première dose de vaccin russe | Monde | Nouvelles

Le président du pays, qui a choisi de se faire vacciner en privé mardi, s’est réveillé avec des douleurs musculaires, a-t-il révélé. La vaccination à huis clos a laissé les commentateurs et les politiciens de l’opposition perplexes. Le journaliste Andrey Zakharov a plaisanté sur Twitter: «C’était du sucre là-dedans.» Faisant référence à une citation du critique du Kremlin Alexei Navalny selon laquelle M. Poutine était comme un «grand-père dans un bunker», le politicien de l’opposition Dmitri Gudkov a écrit sur Facebook: «Ils disent qu’il y a eu une vaccination dans le bunker aujourd’hui.»

M. Gudkov a ajouté: « Mais leurs promesses sonnent comme une blague: dans le secret total, loin des caméras, ne dira pas quel vaccin. »

Le Kremlin n’a pas précisé quel vaccin M. Poutine a reçu, mais a déclaré que l’objectif était de démontrer que « les trois vaccins russes sont absolument fiables, très bons et efficaces », a déclaré le secrétaire de presse Dmitri Peskov.

M. Poutine a présenté une mise à jour sur la procédure, s’adressant à la chaîne de télévision publique Rossiya 1.

Il a déclaré: «Je me suis réveillé le lendemain matin après la vaccination et il m’a semblé que je ressentais une légère douleur [my] muscles.

«J’ai pris un thermomètre … ma température était normale.»

M. Peskov a déclaré aux journalistes mardi: «Poutine a été vacciné contre le coronavirus.

Il se sent bien. Demain, il a une journée de travail complète.

Interrogé, M. Peskov a déclaré que les journalistes devraient «se fier à sa parole» selon laquelle M. Poutine avait été vacciné.

Il a ajouté: «Le président a déjà beaucoup fait pour vulgariser le vaccin.

Différents dirigeants mondiaux ont choisi de se présenter devant les caméras tout en se faisant vacciner pour inciter leurs populations à faire de même.

Plus tôt ce mois-ci, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été photographié torse nu alors qu’il était vacciné.

Publiant la photo sur Twitter, il a écrit: «Le vaccin nous permettra à nouveau de vivre sans restrictions.»

Le Premier ministre Boris Johnson a également posé pour une caméra tout en recevant sa première dose du jab Oxford / AstraZeneca la semaine dernière.