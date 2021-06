Covid Disruption: les livraisons de PC sous cloud alors que l’activité économique est en baisse

En outre, Aithal a noté que l’Inde pourrait bientôt devenir un centre de fabrication majeur pour les PC, car le gouvernement a étendu son programme d’incitations liées à la production (PLI) pour la fabrication de smartphones à l’industrie des PC.

Alors même que la première vague d’infections à Covid a propulsé le marché indien des ordinateurs personnels (PC) à des ventes record, la deuxième vague mortelle menace désormais de perturber le rêve. La société d’études de marché Canalys craint que l’industrie nationale ne soit confrontée à de graves contraintes d’approvisionnement au cours de l’année civile en cours ainsi qu’en 2022.

“Mesurer la vraie demande en Inde est extrêmement difficile”, a souligné l’analyste de recherche Canalys Ashweej Aithal, ajoutant que la deuxième vague a été impitoyable, faisant beaucoup plus de morts et de moyens de subsistance que la première vague.

« Pour les PC, l’ensemble du canal a été paralysé, et malgré une forte demande des consommateurs et des entreprises, l’exécution des commandes était à nouveau le principal problème. Les partenaires de distribution qui n’ont pas été en mesure de se tourner vers les ventes en ligne ont vu une énorme partie de leur activité chuter pendant la pandémie », a-t-il ajouté.

« De plus, les équipementiers donnant la priorité aux marchés à évolution rapide, tels que les États-Unis et l’Europe occidentale, et détournant la majeure partie de leurs stocks vers ces marchés, ont encore aggravé la situation. Pendant la majeure partie de cette année et de l’année prochaine, l’Inde souffrira de problèmes d’approvisionnement », a expliqué Aithal.

Du côté positif, la demande croissante de PC a conduit à l’entrée de nouveaux fournisseurs tels que Nokia et Vaio, qui ont lancé de nouveaux modèles d’ordinateurs portables et prévoient d’utiliser leurs marques fortes pour séduire les clients. Le marché a également connu une augmentation exceptionnelle de la sous-catégorie des PC de jeu.

Les expéditions de machines « compatibles avec les jeux » ont augmenté de près de 65% en glissement annuel, la pandémie ayant suscité un besoin de nouvelles formes de divertissement, étant donné que les cinémas, les parcs à thème, les pubs et les restaurants étaient fermés pendant une grande partie de l’année, a-t-il noté.

En outre, Aithal a noté que l’Inde pourrait bientôt devenir un centre de fabrication majeur pour les PC, car le gouvernement a étendu son programme d’incitations liées à la production (PLI) pour la fabrication de smartphones à l’industrie des PC.

« Les fabricants devraient obtenir des incitations pour les ordinateurs portables fabriqués et dont le prix est supérieur à 30 000 Rs (400 $) et les tablettes dont le prix est supérieur à 15 000 Rs (200 $). Canalys s’attend à ce que la plupart des ODM et OEM profitent de cette route, car les perspectives à long terme pour l’Inde sont toujours solides. Alors que le secteur commercial reste un objectif clé, les PC dans l’éducation et pour les consommateurs sont de futurs hotspots », a-t-il ajouté.

Au cours du premier trimestre 2021, les expéditions de PC de l’Inde, y compris les tablettes, ont augmenté de 72 % en glissement annuel pour atteindre 4 millions d’unités, comprenant 517 000 ordinateurs de bureau, 2,5 millions d’ordinateurs portables, 930 000 tablettes et 43 000 postes de travail. Presque toutes les catégories ont bien progressé, principalement en raison d’un mauvais T1 2020, lorsque l’offre a été touchée en raison des restrictions pandémiques en Chine.

Les ordinateurs portables (y compris les stations de travail mobiles) ont été le principal moteur de croissance, les livraisons ayant augmenté de 119 % par rapport au premier trimestre 2020. Les tablettes ont également connu l’un de leurs plus gros trimestres depuis 2016, avec une croissance de 52 % en glissement annuel. Les expéditions d’ordinateurs de bureau ont chuté de 6 % à 517 000 unités en raison d’une baisse de la popularité du facteur de forme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.