Covid en Chine: une nation touchée par une nouvelle épidémie – des villes fermées et des vols annulés | Monde | Nouvelles

Des centaines de vols et de voyages en train ont été annulés, des écoles fermées et des tests de masse réintroduits pour tenter d’endiguer la propagation du virus. De nouveaux cas ont été signalés dans les provinces du Gansu et du Hubei, ainsi que dans les régions autonomes de Mongolie intérieure et de Nigxia.

Les tests à domicile en Chine n’étant pas autorisés, des contrôles gouvernementaux ont eu lieu afin d’obtenir une image claire et précise de l’origine du virus lors de la dernière épidémie – et de sa direction.

Les autorités chinoises ont maintenu une approche stricte zéro Covid avec des fermetures de frontières et des verrouillages ciblés, alors même que d’autres pays du monde émergent lentement des pires effets de la pandémie.

La dernière épidémie semble provenir d’un couple de personnes âgées qui faisait partie d’un groupe de touristes visitant la région.

Le couple, professeurs d’université à la retraite, a commencé sa tournée à Shanghai avant de se rendre à Xi’an dans la province du Gansu, puis en Mongolie intérieure.

LIRE LA SUITE:

Avertissement de vacances : obtenez un rappel si vous voulez voyager l’été prochain

Bon nombre des nouveaux cas signalés sont directement liés à leur itinéraire de voyage, passant par au moins cinq provinces, dont Pékin.

En plus des restrictions de voyage mises en place, des sites touristiques, des sites sportifs et des sites de divertissement ont tous été fermés dans les zones respectives, ainsi que le verrouillage ciblé de certaines zones d’habitation.

La région de Lanzhou, dans le nord-ouest de la Chine, avec sa population de plus de quatre millions d’habitants, a ordonné à ses habitants de ne pas quitter leur domicile sauf si nécessaire.

Ceux qui souhaitent partir pour travailler ou acheter des biens essentiels doivent présenter un test négatif comme preuve de statut pour être autorisés à sortir.

D’autres villes de la région de la Mongolie intérieure ont commencé à emboîter le pas.

Jeudi, 28 nouveaux cas de virus ont été confirmés, soit plus du double des 13 cas un jour plus tôt, qui, bien qu’infimes en nombre par rapport aux autres pays du monde, et compte tenu de la population chinoise de 1,4 milliard d’habitants, suffisent encore à déclencher le zéro. -approche de tolérance au virus.

La capitale Pékin a vu six cas locaux de la variante Delta, ajoutant au dilemme et à la vigilance entourant le virus alors que les Jeux olympiques d’hiver arrivent dans la ville en février 2022.

Des vaccins de rappel ont été déployés dans la ville, les groupes impliqués dans la planification, l’organisation et les fonctions opérationnelles des jeux étant une priorité.

A NE PAS MANQUER :

Les talibans décapitent une star montante du volleyball féminin [REVEAL]

Les Britanniques applaudissent à un accord commercial de 2,3 milliards de livres sterling avec la Nouvelle-Zélande [REPORT]

La Chine se battra à « pleine capacité » si les États-Unis « osent » déclencher la guerre [INSIGHT]

Les voyageurs en provenance de l’étranger, qui ont séjourné en Chine moins de 28 jours, sont tenus de passer des tests avant d’être autorisés à entrer dans la province du Ningxia par mesure de sécurité supplémentaire.

Une voyageuse récente en Chine en provenance de New York a décrit avoir dû soumettre des photos de son test Covid avant son départ au consulat général de Chine pour empêcher la production de faux résultats de test.

Bien que les efforts du gouvernement chinois pour endiguer le virus puissent sembler extrêmes, l’approche de tolérance zéro a donné des résultats impressionnants compte tenu de la taille de sa population et du fait que le virus a été identifié pour la première fois dans le pays.

Les chiffres officiels s’élèvent à un peu moins de 97 000 infections et 4 636 décès.

À l’échelle mondiale, le monde a vu 242 millions de cas de virus infecter des personnes, dont 4,93 millions ont succombé au virus dans le monde.

La plupart des décès en Chine sont survenus dans la région du Hubei – 4 512.

Certaines des plus grandes villes de Chine ont eu des chiffres à un chiffre, avec Pékin sur neuf, Sichuan sur trois, Shanghai sur sept et Chonqing sur six.

Bien que la Chine ait connu une réduction des achats de consommation, des voyages et des dépenses nationales depuis le début de l’épidémie, les exportations ont en fait augmenté et les investissements directs étrangers ont également augmenté de plus d’un quart par rapport à 2019.

Les Jeux olympiques d’hiver étant désormais le prochain test sévère de la Chine sur l’approche de la tolérance zéro, une interdiction des spectateurs étrangers est en vigueur, et seuls les fans chinois testés négatifs seront autorisés à y assister.

Les Jeux olympiques d’hiver se déroulent du 4 au 20 février.