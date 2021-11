Covid EN DIRECT : Panique face à une augmentation de 330% des hospitalisations dans la province où Omicron a été repéré pour la première fois | Monde | Nouvelles

Un professeur d’immunologie et membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a déclaré que le public ne devrait pas s’inquiéter de la perspective que la variante Omicron annule Noël pour l’instant.

Lorsqu’on lui a demandé par Sky News si Noël serait annulé cette année, Paul Moss a déclaré: « Je ne pense pas que nous ayons à nous en soucier trop à ce stade … les mesures que nous avons mises en place ont de bonnes chances de gagner un certain contrôle ici.

« Les deux moyens que nous adoptons pour essayer de contrôler cela sont : l’un, dans le changement de comportement pour réduire la transmission : les restrictions de voyage ; plus de flux latéraux ; le masquage.

« Et le deuxième grand facteur est l’immunité et nous savons que nous pouvons perdre une certaine immunité avec ce virus. Donc, ce qui se passe, c’est que nous augmentons nos niveaux immunitaires à des niveaux très élevés avec les plans qui ont été introduits hier, et cela devrait rester une certaine protection.

« Ce que nous avons vu avec Covid, c’est que les choses changent très rapidement. Et je pense qu’il nous faut au moins trois semaines pour évaluer cela.

« Nous avons besoin d’une excellente épidémiologie et au sein du laboratoire, les gens testent la résistance du virus contre des échantillons vaccinés. Nous aurons donc besoin de ce genre de temps. Et nous en saurons beaucoup plus avant Noël. »