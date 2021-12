Covid engloutit la NBA pour une troisième saison consécutive

La NBA a été à l’avant-garde de la façon dont les sports professionnels gèrent une pandémie mondiale depuis que la vie telle que nous la connaissons a changé en mars 2020. Le test positif de Rudy Gobert quelques minutes avant qu’un match Thunder contre Jazz ne soit censé déclencher a été la première alarme majeure. que le virus était arrivé aux États-Unis. La NBA a été la première ligue à rompre pour la pandémie et la première ligue à revenir pendant celle-ci lorsqu’elle a formé une bulle à Orlando pour les éliminatoires de 2020.

Alors que la ligue a été saluée pour la façon dont elle a géré Covid depuis le début, la triste réalité est que nous sommes toujours au milieu d’une pandémie qui approche rapidement de sa troisième année. À mi-chemin de la saison 2021-2022, la NBA a une autre épidémie entre les mains.

Les Chicago Bulls ont désormais cinq joueurs dans le protocole de santé et de sécurité après des tests positifs pour DeMar DeRozan, Coby White, Derrick Jones Jr., Javonte Green et Matt Thomas. Cela survient dans la foulée du centre vedette Nikola Vucevic manquant 10 jours dans le protocole. Les Charlotte Hornets ont eu des tests positifs pour LaMelo Ball, Jalen McDaniels, Mason Plumlee et Terry Rozier. Les Denver Nuggets ont trois joueurs absents à cause du virus. Les Grizzlies sont privés de Ja Morant après un test positif malgré le fait que le star guard ait déjà reçu son coup de rappel. Son coéquipier de Memphis, Dillon Brooks, est également absent. L’entraîneur-chef des Pacers, Rick Carlisle, est maintenant en protocole. Le président des Raptors, Masai Ujiri, a également été testé positif.

La NBA affirme avoir un taux de vaccination de 97%. Il aurait 34 cas « révolutionnaires » de tests positifs pour des joueurs entièrement vaccinés. Les vaccins sûrs et efficaces ont aidé à garder les symptômes légers et à ramener des joueurs comme Vucevic et Joel Embiid sur le terrain après des tests positifs. Mais la récente épidémie en NBA est un autre rappel que chacun doit rester vigilant dans la lutte contre Covid.

Jusqu’à présent, la ligue n’a eu à reporter aucun match, mais vous vous demandez si cela s’en vient. La saison dernière, 31 matchs ont été reportés. Les Bulls en particulier sont à court de joueurs. Au fur et à mesure que de nouvelles variantes émergent, il est clair que nous ne sommes pas sortis du bois – et peut-être si près de cela – alors que le calendrier passe à 2022.

Porter un masque. Restez à six pieds l’un de l’autre lorsque cela est possible. Obtenez le vaccin et le rappel. Rien de tout cela ne fera disparaître Covid jusqu’à ce que tout le monde soit sur la même longueur d’onde dans ce combat.