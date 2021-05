Covid espère que la troisième vague «optimiste» des experts ne frappera pas le Royaume-Uni malgré le succès du déploiement des vaccins | UK | Nouvelles

Les résultats seront présentés aux ministres avant la troisième étape de la réouverture de l’Angleterre le 17 mai. La modélisation montrera que le risque d’une troisième vague de cas de COVID-19 au Royaume-Uni a considérablement diminué et pourrait ne pas se produire du tout.

La précédente série de projections, publiée par Sage le 31 mars, suggérait qu’une troisième vague d’infections pourrait éventuellement tuer 15 000 à 20 000 personnes supplémentaires à la fin de l’été si les étapes trois et quatre de l’assouplissement des restrictions se produisaient.

Le gouvernement devrait aller de l’avant avec la troisième étape de la feuille de route de Boris Johnson pour sortir du verrouillage.

Cela verra un retour au mélange domestique intérieur ainsi qu’à l’hospitalité intérieure dans deux semaines.

Les équipes de modélisation qui fournissent les projections via le sous-groupe SPI-M de Sage ont déclaré qu’elles espéraient davantage qu’une troisième vague ne se produirait pas.

Le professeur Adam Kucharski de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui travaille sur la modélisation, a déclaré au Telegraph: “Il y avait une incertitude considérable quant à l’impact des vaccins sur l’infection et la transmission plus tôt cette année, mais des études récentes aboutissent à des résultats plus optimistes. fin de l’échelle – au moins pour la variante dominante B.1.1.7.

«Nous pourrions encore voir une augmentation de la transmission à mesure que les choses rouvriraient, mais l’impact qui en résulterait pourrait être relativement faible si le programme de vaccination reste sur la bonne voie et nous ne nous retrouvons pas avec des variantes qui peuvent partiellement échapper à l’immunité.

La semaine dernière, de nouvelles données réelles ont permis à Sage d’améliorer ses prédictions sur la modélisation à la fois de l’efficacité des vaccins et du programme de déploiement.

Un étudiant en doctorat a publié la semaine dernière des résultats qui ont montré que pour la première fois, les vaccins réduisaient la «transmission révolutionnaire» du COVID-19 d’environ la moitié après une dose.

Samedi, les chiffres officiels ont montré que le Royaume-Uni a enregistré 1907 nouveaux cas de COVID-19 et sept autres décès au cours de la dernière période de 24 heures.

Plus de 34 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19.

Près de 15 millions de personnes ont reçu les deux doses.

Cependant, les scientifiques ont exhorté les Britanniques à être «patients pendant une courte période» avant que les restrictions ne soient à nouveau assouplies en mai.

Le professeur Sir Mark Walport, conseiller scientifique du gouvernement, a déclaré à la BBC qu’il y avait «de très bonnes nouvelles» en termes de progression de la pandémie, mais a averti que de nombreux Britanniques ne sont pas encore vaccinés.

Il a dit qu’il y avait encore «le potentiel pour que cette étincelle se rallume» et fasse augmenter les cas de COVID-19.