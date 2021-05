Covid espère: un expert dit que le Royaume-Uni pourrait «dépasser la pandémie» alors que les cas symptomatiques diminuent | UK | Nouvelles

Le risque de développer un COVID-19 symptomatique est tombé à un sur 40000, selon le professeur Tim Spector du King’s College de Londres. Le professeur Spector, qui dirige l’application de symptômes ZOE Covid qui a été téléchargée par environ 4,5 millions de Britanniques, a déclaré que les gens devraient être optimistes quant aux résultats.

Il a déclaré à Sky News: “Nous avons l’un des tarifs les plus bas d’Europe.”

Le professeur a ajouté que le taux «chutait encore lentement à environ 10 pour cent au cours de la semaine dernière».

Il a expliqué comment les nouvelles découvertes de l’application de symptômes montrent que “le risque moyen pour une personne d’avoir un Covid symptomatique est vraiment faible pour le moment – nous estimons aussi bas qu’un sur 40 000”.

Vendredi, les chiffres officiels ont montré que le Royaume-Uni a enregistré 2381 nouveaux cas de COVID-19 et 15 autres décès au cours de la dernière période de 24 heures.

LIRE LA SUITE Ligne de verrouillage de la BBC: le présentateur se heurte à un professeur à propos des règles

Le professeur Spector a déclaré: “Il semble qu’au moment où nous avons dépassé cette période pandémique et que nous entrons dans ce que nous appelons la période endémique, où nous avons de faibles niveaux d’infection et des épidémies occasionnelles qui ne se propagent pas au reste de la population. la population et le risque général sont faibles. “

Il a ajouté qu’il existe des variations régionales, y compris certaines parties du pays qui n’ont pratiquement aucun cas.

Selon les chiffres du gouvernement, plus de 22 millions de personnes vivent dans des régions du Royaume-Uni qui n’ont pas signalé un seul décès par COVID-19 en avril.

Le professeur Spector a déclaré que les habitants des régions où le taux de cas et de décès est faible, en particulier ceux qui ont été vaccinés, devraient être “beaucoup plus détendus et moins stressés” à l’idée de quitter la maison.

Il a ajouté: “Pour moi, c’est une image très rassurante et nous devrions être un peu plus optimistes à ce sujet.”

NE MANQUEZ PAS

Les Britanniques invités à rejoindre le nouveau programme de passeport vaccinal de l’UE [UPDATE]

Les nouvelles données de Public Health England identifient CINQ zones de hotspot Covid [INSIGHT]

Vaccin Covid: des personnes dans la trentaine se verront offrir un vaccin dans deux semaines [REVEAL]

L’application de symptômes ZOE Covid fonctionne sur Android et iOS et a été développée au Royaume-Uni par King’s College London, les hôpitaux Guy’s and St Thomas et ZOE Global Limited.

Il vise à suivre les symptômes et autres données importantes chez un grand nombre de personnes afin de permettre le calcul des résultats épidémiologiques.

Les données de l’Office for National Statistics (ONS) ont également montré que le nombre de personnes estimées atteintes du COVID-19 a chuté de 40% cette semaine.

Le professeur Paul Hunter de l’Université d’East Anglia a déclaré que les résultats étaient «particulièrement importants» car cette semaine aurait mis en évidence l’effet de l’assouplissement des restrictions le 12 avril.

Il a déclaré: «Qu’il n’y ait en fait aucune preuve d’un risque accru de transmission est rassurant que pour le moment au moins, il semble que la feuille de route actuelle soit toujours sur la bonne voie.»