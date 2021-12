COVID est détecté en quelques secondes grâce à des capteurs quantiques à base de diamant | La technologie

Ces appareils avancés pourraient détecter la maladie beaucoup plus rapidement et efficacement avec un pourcentage de faux négatifs plus faible.

L’un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la lutte contre le coronavirus est sa détection. Absence de symptômes dans de nombreux cas, il est très difficile de savoir qui l’a.

Les tests actuels détectent des protéines virales très spécifiques et mettent plusieurs heures à donner un résultat. Votre taux de faux négatifs peut atteindre 25 %, donc ils ne sont pas très fiables non plus.

Maintenant, un capteur quantique à base de diamant est en cours de création avec un pourcentage d’erreur beaucoup plus faible, avec seulement 1% de faux négatifs et qu’il ne faut presque pas de temps pour nous donner les résultats. Ils le font au MIT et ils disent qu’ils pourraient savoir si quelqu’un est infecté en une seconde.

Ces capteurs ils utilisent de petits morceaux de diamant avec des défauts au niveau atomique ils sont très sensibles. Ils sont recouverts d’un matériau qui leur est couplé magnétiquement et ne se lie qu’à la séquence d’ARN spécifique du virus.

Si l’ARN du virus existe, il se liera à ces minuscules diamants, provoquant la rupture du couplage magnétique. La fluorescence du diamant va changer et un capteur optique le détecte.

Efficace et rapide mais pas cher ?

Bien que de petits diamants soient utilisés pour ce test, les matériaux utilisés sont très bon marché.

Ces diamants sont comme des grains de poussière et le reste des produits peut être fabriqué avec des produits chimiques courants. Même les lasers utilisés sont similaires aux pointeurs laser verts que vous pouvez trouver dans n’importe quel magasin.

Le passeport COVID devient quelque chose de nécessaire au quotidien. Pour notre confort, il est préférable de le transporter sur votre mobile et c’est pourquoi nous allons vous expliquer comment nous pouvons le faire.

La chose la plus intéressante à propos de cette méthode est que peut être utilisé pour tout type de virus. En s’appuyant sur l’ARN, seuls les changements appropriés doivent être apportés aux composés chimiques attachés aux diamants pour que le matériel génétique spécifique soit trouvé.

C’est tout un progrès et nous espérons qu’ils finiront de le développer bientôt, non seulement à cause de la crise du COVID qui est parmi nous depuis longtemps, mais aussi pour les futurs virus qui pourraient nous attaquer.