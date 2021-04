Covid est l’ennemi, pas le gouvernement

Modi a fait de grosses bévues, comme dans toutes les démocraties, mais au lieu de le diaboliser, rassemblez-vous et aidez les malades à se faire soigner (Image de fichier)

Au cours de la semaine dernière, avec des températures corporelles dépassant 102 degrés et des niveaux de saturation en oxygène tombant à 88, j’ai quitté la plupart des groupes Whatsapp. Mon groupe scolaire, ne vous méprenez pas, a des âmes très désintéressées qui travaillent 24 × 7 pour organiser les lits, l’oxygène, le remdesivir, les concentrateurs; mais l’ambiance générale apparaît, au moins à mon cerveau enfiévré, celle de la haine pure. Modi a fait cela, Modi a fait cela, il est tellement insensible, il ne craint pas que les gens meurent, il a avancé le Kumbh d’un an pour accroître sa popularité, a organisé des rassemblements électoraux gigantesques …

Alors qu’ils ont à juste titre ridiculisé Modi quand il a tardé à s’engager à acheter des vaccins comme l’ont fait les États-Unis et le Royaume-Uni, la plupart l’ont méprisé quand il a libéré les prix et a fait valoir le gâchis qu’il avait fait puisque les pauvres ne recevraient plus vaccins. Peu importe que l’augmentation des approvisionnements soit critique ou que, quel que soit le prix du marché libre, la moitié de l’offre totale serait donnée au gouvernement central à bas prix. Les suspects habituels ont tracé des théories, fidèlement transmises sur les groupes WhatsApp, sur la façon dont les despotes-démocrates – Trump, Bolsonaro et Modi – ont fait du mal à traiter avec Covid tandis que les libéraux comme Jacinda Ardern l’ont si bien géré; sans parler de l’absence totale de comparaison des économies en termes de prospérité, de complexité et de taille.

Les faux pas de Modi sur le front des vaccins sont quelque chose que ce journal a catalogué pendant des mois. Ce n’était pas non plus simplement son refus d’engager des sommes importantes à l’avance pour obtenir des approvisionnements assurés, il n’a pas réussi à s’assurer qu’un séquençage du génome suffisant était fait pour détecter la propagation – et guérir – de nouvelles souches. Bien qu’il ne soit pas clair à quel point les histoires de certains comités consultatifs de covid ne se sont pas réunis depuis des mois, le fait est qu’ils ont échoué de manière spectaculaire à prédire l’avalanche à venir.

Bien que ce soit le signe d’un gouvernement qui n’a pas totalement le contrôle, quel gouvernement, sauf celui de l’Utopie, n’a pas commis des erreurs similaires? La question est de savoir s’ils sont corrigés. Et s’il est facile de diaboliser Modi, gardez à l’esprit que, avec peu d’Indiens qui se donnent la peine de payer des impôts et notre système de santé complètement cassé, même un gouvernement dirigé par Manmohan Singh – le garçon d’affiche du bon gouvernement aujourd’hui – ne serait pas en mesure de le faire. beaucoup plus. Combien de centres de santé primaires ou secondaires sont dotés en personnel ou équipés ne serait-ce qu’une fraction de leur capacité; idem pour les hôpitaux des villes?

Lorsqu’un système aussi cassé doit faire face à une augmentation de 3 à 4 fois de la charge de morbidité, il se fissure; la thésaurisation massive ne fait qu’empirer les choses. Ironiquement, alors que des prix plus élevés sont peut-être le seul moyen de fixer l’offre – malheureusement, pas immédiatement – les prix plus élevés sont quelque chose qu’aucun de nous n’est prêt à accepter non plus, comme le montre clairement le brohuha sur le prix du vaccin.

Dans une situation où chaque baisse des dépenses publiques est parsemée de suspicion – Modi, malheureusement, a contribué à cette paranoïa – comment un gouvernement peut-il construire une énorme capacité excédentaire? Et si ces ventilateurs n’étaient pas nécessaires, que se passerait-il si les oxygénateurs pourrissaient en petits creux une fois que la propagation du virus ralentissait? Soyons honnêtes, bon nombre des réticences des gouvernements sont liées aux restrictions que nous avons imposées.

Et gardez à l’esprit que la plupart des gouvernements des États qui blâment aujourd’hui Modi ont abandonné les tests et le suivi il y a plusieurs mois. Ils ont testé beaucoup trop peu et quand ils l’ont fait, ils ont utilisé les tests RAT peu fiables. Dans un système comme celui de l’Inde, cela ne peut pas être le travail du centre. Ainsi, chaque fois qu’un politicien chevronné ou un universitaire réputé pense que c’est la preuve finale que Modi est un maut ka saudagar, demandez-leur ce que leurs politiciens préférés ont fait. Bien sûr, les États ont une pénurie de fonds, mais c’était aux États de prioriser les dépenses.

Les rassemblements électoraux et le kumbh sont une marque noire incontestable, mais sur l’ensemble du système politique, pas seulement sur Modi. Au moment des élections au Bihar, ce journal a plaidé en faveur d’un changement constitutionnel pour prolonger la vie de toutes les assemblées, mais personne – y compris Modi – ne l’a fait. Le fait que l’autre grande démocratie du monde ait également décidé de tenir des élections au milieu d’une pandémie n’est pas réconfortant.

Mais il convient de souligner que les conséquences covid des rallyes et du kumbh ne sont pas vraiment intervenues jusqu’à présent. La forte poussée des dernières semaines s’est produite dans des États qui n’avaient ni rassemblé ni kumbh; elle est due à l’ouverture quasi-complète de l’économie – que nous avons tous saluée à cause des privations de confinement causées aux pauvres – et à l’arrivée de nouvelles souches très infectieuses.

Alors, pour l’instant, au lieu de blâmer Modi, essayons de renforcer ses mains; plusieurs groupes de volontaires de gurudwaras ont des langars d’oxygène, cela doit sûrement être imité par d’autres? Et malgré tout leur oxygène détourné à des fins de covid, il y a peu de signes d’un ancien lot d’hommes d’affaires indiens vendant des actions pour faire don de dizaines de milliers de crore roupies pour aider à l’effort. Laissez les ministres en chef de l’État cesser de pleurer en public pour montrer qu’ils sont impuissants, faites simplement votre travail.

Une partie du problème, bien sûr, est due à l’approche de Modi-Shah sans prisonnier et à sa volonté inacceptable d’utiliser des agences d’enquête contre de nombreux opposants. C’est pourquoi le BJP est aujourd’hui si spectaculairement isolé, ce qui est assez rare dans la plus grande crise nationale de l’Inde depuis l’indépendance. Mais c’est quelque chose qui devra être traité plus tard, il n’y a pas de solutions faciles ou linéaires; c’est la première étape, c’est la deuxième, et ainsi de suite.

Post-scriptum: Grâce à des amis attentionnés, des médecins et un politicien dont la générosité devra rester anonyme, nous espérons que l’impact de Covid restera sous contrôle. Mais si les choses ne fonctionnent pas, blâmer Modi n’aidera pas.

