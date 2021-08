COVID est terminé en Norvège déclare le chef national de la santé ⋆ 10z viral

de Great Game India :

La pandémie de Covid-19 est terminée en Norvège, selon l’un des médecins à la tête de la riposte contre le coronavirus dans le riche pays scandinave.

Preben Aavitsland, médecin-chef de la division de contrôle des infections à l’Institut norvégien de santé publique, a tweeté dimanche un graphique montrant la Norvège avec son plus bas niveau d’hospitalisations depuis la fin de l’été dernier et a écrit : « C’est la fin de la pandémie. »

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr – Preben Aavitsland (@Prebens) 6 juin 2021

Il a ajouté au journal VG : «Ici en Norvège, la pandémie est pour ainsi dire terminée. Nous pouvons commencer à nous préparer au corona en prenant très peu de place dans notre vie quotidienne. »

« Un chef des pompiers aurait dit : le feu de forêt est éteint, et le danger pour les personnes et les bâtiments est passé, mais il reste un peu de dégagement ici et là, et nous devons être vigilants », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique NRK.

Selon le médecin-chef de l’Institut national de la santé publique, Preben Aavitsland, même avec la souche Delta devenant dominante, le nombre d’hospitalisations et de décès ne dépassera pas celui de l’été dernier. Il a aventuré que le virus « ne disparaîtra pas » en tant que tel, mais deviendra plutôt une « menace mineure ».

Les admissions à l’hôpital et les décès dus à l’épidémie de COVID-19 ont chuté en Norvège au cours de l’été. En juillet, il n’y a eu que cinq décès, et il y a maintenant 14 patients hospitalisés dans tout le pays, a rapporté le journal Nettavisen.

Lire la suite @ GreatGameIndia.com