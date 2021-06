COVID et indifférence aux cas de Berchelt, Yildirim, Campbell et Povetkin

in

Les révélations sur la condition physique dégradée due au coronavirus, avec laquelle Miguel Berchelt a affronté son combat de championnat contre Oscar Valdez, n’ont pas trouvé d’écho auprès des autorités. Il existe des versions non confirmées du malaise au sein de la WBC face à ces révélations qui la laissent en mauvaise posture face à l’opinion publique. Cependant, aucune déclaration n’a été entendue cette semaine sur le besoin urgent de mettre en œuvre des protocoles pré-combat pour tous les combattants qui ont souffert du COVID 19.

Comme l’a expliqué le Dr Ernesto Duarte Tagles, les examens post-Berchelt ont montré qu’il affrontait ce combat inconditionnellement, totalement sous les effets des séquelles de la maladie et mettait directement sa vie en danger de mort. À l’affaire Berchelt s’ajoutent d’autres connaissances où les risques pourraient être les mêmes ou pires, comme celles d’Avni Yildirim, d’Alexander Povetkin et de Luke Campbell.

Dans cette vidéo, nous ajoutons des concepts sur la situation de Miguel Berchelt, ainsi que sur les autres cas, ainsi que le précieux témoignage de l’ancien champion du monde Antonio DeMarco au portail El Izquierdazo. DeMarco a souffert des séquelles de COVID pendant plus de huit mois et a été le premier à signaler l’état dangereux de Berchelt pendant le combat.

Les protocoles dont la boxe a besoin de toute urgence pour empêcher d’autres boxeurs d’accepter des risques sous l’influence d’un bon salaire devraient être la plus grande urgence des organismes et commissions de boxe à l’heure actuelle. Cela, peut-être, empêcherait la prochaine tragédie de la boxe. Pour l’instant, cette vidéo est un rappel et un document lorsqu’il s’agit de pointer du doigt les coupables. “Ne dis pas après que personne ne t’a alerté.”

ARTICLE CITÉ (El Izquierdazo) : https://izquierdazo.com/afectaron-a-berchelt-las…/

ÉLÉMENT CITÉ (Pneumonie bilatérale) :https://www.infobae.com/…/que-es-la-neumonia-bilateral…/