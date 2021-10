COVID fait dérailler les progrès réalisés par les écoles à charte de la Nouvelle-Orléans

Du point de vue d’un étranger, les derniers résultats des tests des étudiants à l’échelle de l’État de Louisiane sembleraient être un acte d’accusation préjudiciable contre le système scolaire public unique de la Nouvelle-Orléans, où 76 des 83 établissements publics sont des écoles à charte.

Selon le programme d’évaluation de l’éducation de la Louisiane, un régime de test annuel connu sous le nom de LEAP, pas une seule école à charte de la Nouvelle-Orléans n’a vu de gains positifs dans les compétences des élèves – définis comme étant prêts pour la prochaine année – pour les grades 3-8 en mathématiques, sciences, études sociales et les arts de la langue anglaise.

Les résultats pour les élèves du secondaire étaient similaires. Au cours de l’année scolaire 2020-21, 33 % des élèves du secondaire de la paroisse d’Orléans, qui a les mêmes limites que la ville de La Nouvelle-Orléans, maîtrisaient l’anglais 2, tandis que 24 % maîtrisaient l’algèbre, 19 % maîtrisaient la biologie. et 17 % maîtrisaient l’histoire des États-Unis.

En isolant la Nouvelle-Orléans, les scores globaux du LEAP pour les deux dernières années scolaires semblent saper les arguments en faveur de l’expérience mise en œuvre après l’ouragan Katrina en 2005. Cependant, le système scolaire public principalement traditionnel de la Louisiane a également subi d’importantes pertes de performances, tout comme de nombreux États au cours de la période. largement défini par la pandémie de COVID-19.

La Louisiane a eu le malheur supplémentaire de subir plusieurs catastrophes naturelles au cours de la période, qui se poursuit avec les retombées de l’ouragan Ida, une tempête de catégorie 4 qui a frappé la paroisse d’Orléans et la région sud-est de l’État le 29 août. Un mois plus tard, il restait plus de 70 000 étudiants. en dehors de l’école.

Les gains d’étudiants à la Nouvelle-Orléans étaient considérés comme bien en dehors des limites de la ville avant l’année scolaire 2019, d’autant plus que 83% des 45 000 étudiants du district sont issus de milieux économiquement défavorisés et 90% sont des minorités.

« Les progrès que nous réalisons à la Nouvelle-Orléans ont une importance nationale », a écrit Henderson Lewis Jr., surintendant des écoles de la Nouvelle-Orléans, dans un éditorial prépandémique largement publié. « La nation suit de près ce qui se passe ici alors que les villes s’efforcent de structurer leurs systèmes de manière à profiter à tous les enfants, offrant non seulement un choix, mais un choix de qualité. »

C’est une question de choix

Les écoles à charte en Louisiane sont autorisées soit par le Conseil d’État de l’enseignement primaire et secondaire (BESE) soit par un conseil scolaire local, et les écoles sont gérées par des sociétés à but non lucratif conformément à un contrat approuvé, ou « charte ».

Le conseil scolaire de la paroisse d’Orléans autorise les 76 écoles à charte de la Nouvelle-Orléans et est chargé de les tenir responsables de « normes de haute qualité », selon le site Web des écoles publiques NOLA.

L’attrait des écoles à charte se résume au choix, selon Lewis.

«Nous sommes un district de portefeuille, où les écoles ont une flexibilité et une autonomie associées à une responsabilité envers les électeurs par le biais d’un conseil scolaire élu», a-t-il déclaré.

Le sentiment ressemble beaucoup à la définition des écoles à charte du ministère de l’Éducation de la Louisiane : « des écoles publiques qui exercent des niveaux accrus d’autonomie en échange de niveaux accrus de responsabilité ».

Le DOE déclare également que « les écoles à charte sont en mesure de prendre des décisions concernant le programme, le personnel et les budgets en fonction des étudiants spécifiques inscrits dans leurs écoles ».

En d’autres termes, ils sont financés par l’État et gérés par le secteur privé, ce qui les met en contradiction avec les syndicats d’enseignants et leurs alliés élus. Cependant, l’impact conflictuel a été atténué dans la paroisse d’Orléans lorsque le syndicat United Teachers of New Orleans – affilié à l’American Federation of Teachers et à l’AFL-CIO – a été décimé après la conversion massive des écoles de district en 2005.

Les écoles à charte sont également une option de choix d’école populaire pour les familles économiquement défavorisées et les parents issus de minorités. Selon un récent sondage Morning Consult, sept parents noirs sur dix soutiennent les écoles à charte dans tout le pays.

Contrairement au modèle scolaire traditionnel, la Nouvelle-Orléans a aboli les inscriptions scolaires prédéterminées en fonction du lieu de résidence des élèves. Au lieu de cela, les parents peuvent postuler à une charte privilégiée via un système d’inscription appelé OneApp, une plate-forme en ligne qui permet aux familles de postuler dans jusqu’à huit écoles participantes de leur choix n’importe où dans la ville.

L’Institut Cowen de l’Université Tulane, un groupe de recherche sur l’éducation publique, qualifie le système scolaire le plus «décentralisé» du pays. Lewis l’appelle « la structure de gestion la plus inhabituelle de tous les districts scolaires en Amérique ».

Le « diapositive COVID »

Alors que les données LEAP 2019-2021 ont montré une baisse des compétences des élèves à la Nouvelle-Orléans, les données ont également montré que le système scolaire public K-12 de la Louisiane a subi des réductions d’apprentissage dans tous les domaines, quel que soit le statut d’école publique ou de charte.

« Cette diminution a été ressentie dans tous les niveaux scolaires, domaines de contenu et sous-groupes d’étudiants », a déclaré un communiqué du DOE. « Dans chaque matière individuelle, le nombre d’étudiants obtenant une maîtrise (maîtrise) et plus a diminué depuis 2019. »

La principale raison était COVID-19 et les décisions du gouvernement de fermer les écoles à l’apprentissage en personne, a déclaré le surintendant de l’État à l’Éducation Cade Brumley, bien que la Louisiane ait également subi quatre catastrophes naturelles déclarées distinctes au cours de la période, sans compter l’ouragan Ida.

« Face à une immense adversité, les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents ont fait preuve d’une résilience inébranlable, démontrant un profond engagement envers la sécurité et l’apprentissage », a déclaré Brumley, ajoutant que les scores LEAP seraient « inestimables » pour se remettre de l’interruption sans précédent de l’apprentissage des élèves. .

Selon le Center for Research on Educational Outcomes de l’Université de Stanford, la baisse des performances des étudiants de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane a reflété d’autres États au cours de la même période, bien qu’aucun n’ait subi d’insécurités liées aux conditions météorologiques comparables en plus de COVID-19.

« Il ne fait aucun doute que les gains d’apprentissage qui se sont produits depuis la fermeture des bâtiments scolaires ont été négativement affectés », a déclaré la directrice du CREDO, Margaret Raymond, se référant à ce qu’elle a appelé la « glissade COVID » de la nation.

« La seule question a été, à quel point est-ce grave ? » elle a dit.

Le CREDO a mené une étude dans 19 États, dont la Louisiane, et a découvert que les performances des élèves avaient considérablement baissé au cours de la première année de la pandémie.

« Les résultats ne sont pas bons », a déclaré Raymond.

« Les estimations de la perte d’apprentissage ont été traduites en jours d’apprentissage perdus, sur la base d’une année scolaire typique de 180 jours », a déclaré l’étude CREDO. « Dans les 19 États, les estimations moyennes du nombre d’étudiants perdus au printemps 2020 allaient de 57 à 183 jours d’apprentissage en lecture et de 136 à 232 jours d’apprentissage en mathématiques.

CREDO a découvert avant la pandémie que les écoles à charte de la Nouvelle-Orléans présentaient soit «une croissance similaire en lecture et une croissance plus forte en mathématiques» par rapport au reste de la Louisiane, soit elles «dépassaient la moyenne de l’État dans les deux matières», selon la classification de la charte.

Comparer les performances prépandémiques

Alors que les mesures de sécurité gouvernementales liées au COVID-19 semblent avoir causé de graves pertes d’apprentissage en Louisiane et dans d’autres États, de multiples évaluations prépandémiques montrent des gains, en particulier à la Nouvelle-Orléans, renforçant les réformes de la charte du système scolaire.

« À Reading, les étudiants de la Nouvelle-Orléans ont connu des gains d’apprentissage plus importants en 2014-15, 2015-16 et 2016-17 par rapport aux gains d’apprentissage moyens de l’État », ont déterminé les chercheurs du CREDO. « En mathématiques, les élèves de la Nouvelle-Orléans ont enregistré des gains d’apprentissage plus importants en 2014-15, des progrès similaires en 2015-16 et une croissance plus forte en 2016-17 par rapport à la moyenne de l’État. »

Cependant, les résultats des tests et les gains d’apprentissage n’ont été qu’un moyen d’évaluer les résultats. Comparer les dépenses par élève en est une autre.

Corey A. DeAngelis, directeur du choix de l’école à la Reason Foundation, et Patrick J. Wolf, professeur de politique éducative à l’Université de l’Arkansas, ont calculé les performances des élèves par rapport au financement des contribuables. Le résultat est que les écoles à charte de la Nouvelle-Orléans accomplissent plus avec moins, ont-ils déclaré.

Dans une étude de février, DeAngelis et Wolf ont découvert que les écoles à charte de la Nouvelle-Orléans produisaient environ 21 points de lecture sur l’évaluation nationale des progrès de l’éducation, ou NAEP, pour chaque 1 000 $ de financement d’ici la fin de l’année 2018, presque à égalité avec Denver pour le deuxième taux le plus élevé. de la rentabilité des écoles à charte dans 18 grandes zones urbaines. Les écoles à charte d’Indianapolis ont été les premières.

« Nous avons constaté que les écoles publiques à charte, en moyenne, recevaient environ les deux tiers du montant du financement par élève dans les écoles publiques traditionnelles de la même ville », ont déclaré DeAngelis et Wolf.

À la Nouvelle-Orléans, cela signifiait 12 520 $ par élève d’une école à charte, contre 18 694 $ par élève d’une école publique traditionnelle. Les scores du NEAP étaient en moyenne de 275 points contre 270 points, respectivement.

« À la Nouvelle-Orléans, le plus [return on investment] dans les écoles à charte projette près de 470 000 $ de plus en revenus à vie par étudiant que le [return on investment] générés dans les écoles de district de notre étude.

Une troisième façon d’évaluer la performance du système de la Nouvelle-Orléans est de la comparer à ce qui a précédé les réformateurs de l’éducation de la ville, de l’État et de l’État qui ont transformé le district scolaire en une expérience de choix d’école à l’échelle de la ville.

Selon les écoles publiques NOLA, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires a augmenté de 20% par rapport à l’année scolaire publique traditionnelle pré-Katrina. Les scores ACT et les taux d’entrée à l’université ont également augmenté, car presque deux fois plus d’étudiants entrent à l’université qu’en 2004.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes : notre taux d’obtention du diplôme d’études secondaires est de 73 %, contre 54 % en 2004. Et seulement 11 % de nos élèves fréquentent les écoles les moins performantes de la ville, contre 62 % lorsque la tempête a frappé. Nous savons que notre travail est loin d’être terminé, mais ces chiffres montrent que des milliers d’autres étudiants de la Nouvelle-Orléans prospèrent », a déclaré Lewis.