Covid Fatigue menace de faire dérailler le récit de l’action QDEL

En tant que l’un des récits les plus intrigants de cette nouvelle pandémie de coronavirus, Quidel (NASDAQ:QDEL), une entreprise de diagnostic médical, est pertinente tant que cette crise sanitaire reste au centre des préoccupations. Certes, cela a un ton cynique et je ne suggère pas que l’équipe de direction de Quidel veuille une extension de cette catastrophe. Néanmoins, le stock QDEL a été un bénéficiaire de la pandémie.

Source: iStockphoto

Personnellement, je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’année dernière, l’action QDEL a gagné 140%. Mais dans l’ensemble de 2019, les actions Quidel ont rapporté 56%. C’est vrai, c’est une statistique respectable, mais comme le président Biden pourrait le dire, allez, mec! Ce n’est généralement pas ce que l’entreprise est capable de fournir au cours d’une année non pandémique. Et cela soulève la question – peut-il prospérer sans Covid-19?

Si vous regardez la performance depuis le début de l’année de l’action QDEL, vous pourriez dire que la réponse est un non catégorique. Les actions sont en baisse de 28% et ont une mauvaise tendance. Pourtant, les principes fondamentaux plus larges offrent un certain espoir si vous voulez l’appeler ainsi.

Alors que la plupart d’entre nous considérons les nouvelles souches du virus SRAS-CoV-2 avec une certaine appréhension de ce que cela implique pour la santé personnelle et la société en général, cela pourrait être ce qui donne au stock QDEL une bouée de sauvetage désespérément nécessaire. Selon divers rapports de presse, les experts médicaux pensent que ces nouvelles souches sont plus contagieuses que les formes antérieures du coronavirus.

Fait inquiétant (surtout si vous ne possédez pas d’actions alimentées par Covid), le Wall Street Journal a rapporté qu’une nouvelle variante appelée P.1 a submergé les hôpitaux au Brésil, affectant les patients plus jeunes. Étant donné que le WSJ penche de manière plus conservatrice et ne se plie certainement pas au sensationnalisme, l’histoire est à considérer dans votre analyse.

En outre, plusieurs pays européens ont imposé de nouvelles mesures de verrouillage pour lutter contre une autre vague de cas de coronavirus. Au cours de l’année écoulée, l’Europe a représenté un signe avant-coureur. Il est possible (mais non garanti) que la même chose se reproduise.

Pourquoi vous ne voulez pas vous précipiter dans l’action QDEL

Récemment, j’ai eu une discussion intéressante avec un directeur de cineplex qui a signalé une augmentation significative des affaires près de la région de Seattle, Washington. Il déclare maintenant qu’il est constamment occupé et que son entreprise embauche de nouveaux employés.

Anecdotique, oui mais en même temps, ce ne sont pas des actions qu’une organisation au bord du désastre entreprendrait probablement. Et il est intéressant de noter que cette observation contraste avec ce que des sources de haut niveau comme Deloitte ont révélé, notant que la plupart des Américains ne sont pas disposés à se rendre dans les salles de cinéma avant la mi-2021.

Si ce qui se passe apparemment à Washington s’applique à d’autres régions du pays, cela pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour l’action QDEL. Il semble que les gens en aient assez des verrouillages et des mandats de port de masque. Après un an de ces restrictions, il est difficile de ne pas sympathiser avec ce sentiment.

Je ne veux pas faire entrer l’action QDEL dans un discours politique, mais la réalité est que les Européens ont été bloqués plusieurs fois auparavant. Le fait qu’ils le fassent à nouveau suggère que ces mesures ne fonctionnent pas.

De plus, alors que certains gouvernements comme l’Allemagne ont été des acteurs autonomes en soutenant financièrement leurs travailleurs pendant les lock-out, de simples réalités économiques indiquent que cela ne peut pas durer indéfiniment. En d’autres termes, la communauté internationale se rendra peut-être compte que nous devons simplement y faire face et espérer que la crise disparaîtra d’une manière ou d’une autre.

Non seulement cela, les Européens eux-mêmes sont fatigués des protocoles stricts – pas seulement des Américains fous. En essayant de lire la pièce, je pense que le sentiment dominant en ce moment est l’exaspération: avec des masques, des verrouillages et peut-être même des tests.

De plus, avec des millions de personnes travaillant toujours à domicile, il ne semble pas y avoir beaucoup d’incitation à se faire tester pour Covid. Cela ne signifie pas que vous devez nécessairement éviter les actions QDEL. Cependant, vous devriez probablement évaluer l’écosystème avant de placer un gros pari.

Aucune incitation dominante pour les tests

Un autre élément intéressant à prendre en compte est le report des Jeux olympiques d’été. Comme vous l’avez entendu, le comité des Jeux Olympiques de Tokyo a annoncé qu’aucun spectateur étranger ne sera autorisé à assister aux jeux. C’est un coup dur pour plusieurs entreprises de transport, d’hébergement et de services, mais cela a également un impact négatif sur le stock de QDEL et les investissements connexes tels que Laboratoires Abbott (NYSE:ABT).

Pour être honnête, Abbott est en bien meilleure forme que Quidel, mais les jeux mis en quarantaine sont décevants car cela signifie qu’il n’y a pas d’incitation à tester Covid. Ainsi, la hausse de la demande supplémentaire en provenance du Japon est essentiellement nulle. Il en va de même pour les centaines de pays dont les citoyens avaient hâte de visiter Tokyo.

Combinez cela avec la fatigue de la plupart des gens au sujet des restrictions de Covid et vous n’avez pas le cas le plus sûr pour les actions QDEL pour le moment.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.