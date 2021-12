COVID frappe à nouveau la NBA: 49 cas en décembre

COVID frappe à nouveau la NBA avec force avec les Lakers de Los Angeles désormais comme grand épicentre. Les derniers tests effectués dans la franchise de Los Angeles ont porté à cinq les joueurs qui sont sous protocoles d’hygiène et de sécurité après avoir confirmé les positifs de Russell Westbrook et Avery Bradley. Malik Monk, Dwight Howard et Talen Horton-Tucker sont les trois autres touchés.

Vogel a également le licenciement à long terme de Kendrick Nunn et l’absence de Trevor Ariza, qui n’a pas encore fait ses débuts cette saison. C’est-à-dire, un total de 7 absences ils ne seront pas au Minnesota contre les Timberwolves dans les premières heures de vendredi à samedi ou à Chicago contre les Bulls de dimanche à lundi. De plus, LeBron James et Anthony Davis sont touchés par des désagréments différents et sont dubitatifs pour ces deux matchs.

Une longue liste de victimes qui ont conduit à Les Lakers ont signé un contrat de dix jours avec Isaiah Thomas via l’exception de difficultés, une exception qui permet aux équipes de dépasser la limite de 15 joueurs sur la liste lorsqu’au moins quatre sont malades ou blessés pendant plus de deux semaines.

Mais ce n’est pas seulement Angelenos qui est touché par COVID. La NBA a suspendu deux matchs des Chicago Bulls, contre les Detroit Pistons et les Toronto Raptors, l’équipe de l’Illinois comptant une dizaine de joueurs sous protocole sanitaire : Alize Johnson, Coby White, Javonte Green, DeMar DeRozan, Matt Thomas, Derrick Jones Jr., Ayo Dosunmu, Stanley Johnson, Zach LaVine et Troy Brown Jr. Les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks ont également été touchés par une épidémie. Les champions en titre ont Giannis Antetokounmpo, Donte DiVincenzo, Wesley Matthews et Bobby Portis mis à l’écart.

Au total, et selon les récits d’Adrian Wojnarowski, 65 joueurs sont entrés dans des protocoles de sécurité, 49 rien qu’en décembre (Jabari Parker des Boston Celtics en dernier). Également deux entraîneurs, Rick Carlisle (Indiana Pacers) et Alvin Gentry (Sacramento Kings), et un cadre : Masai Ujiri des Raptors de Toronto. Un problème qui sévit à moins de dix jours de la grande fête NBA, le jour de Noël, qui réserve à certains des meilleurs matchs de la saison.

Ce rebond dans des cas qui peuvent ne pas être isolés. Plusieurs dirigeants de la NBA s’attendent à une augmentation après Noël et le jour de l’Anselon ESPN, en raison de l’augmentation des infections à travers le pays alors que les gens se rassemblent pour les vacances, comme cela s’est produit avec Thanksgiving.

Et la tension commence à être palpable : « C’était prévu», a déclaré un directeur général de la Conférence de l’Est sur l’augmentation du nombre de joueurs entrant dans des protocoles de santé et de sécurité. « On nous a dit il y a des semaines, en raison des vacances, qu’il allait y avoir un rebond, non seulement en NBA mais en général. Ce n’est donc pas sorti de nulle part. » « Des chiffres attendus, mais inquiétants », a déclaré un deuxième directeur général de la Conférence de l’Est.