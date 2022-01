Covid frappe Black Cats Squad Plus les dernières nouvelles sur les transferts

La dernière édition du résumé hebdomadaire de Sunderland se penche sur les dernières nouvelles de Stadium of Light. Avec Covid-19 affectant à nouveau les matches, Sunderland a pris la mesure de rappeler trois joueurs en prêt afin de remplir leur match du week-end à Wycombe Wanderers, malgré le fait que l’équipe des Black Cats souffre de Covid et de blessures. Nous avons également les dernières rumeurs de transfert et les nouvelles hebdomadaires du Stadium of Light.

Sunderland Weekly Round-Up: Covid-19 frappe l’équipe des Black Cats

Sunderland continue de jouer alors que Covid frappe les chats noirs

Covid-19 a frappé l’équipe de Sunderland, privant Lee Johnson de plusieurs joueurs de la première équipe. Johnson avait la possibilité de demander l’annulation du match de samedi contre Wycombe Wanderers; cependant, l’entraîneur-chef des Black Cats a décidé de retirer trois joueurs du prêt afin qu’il ait suffisamment de joueurs pour jouer le match.

Les neutres auraient été ravis que le match se déroule car Sunderland et Wycombe ont tous deux produit un match passionnant de bout en bout. Quatre buts en première mi-temps ont vu les équipes entrer à la mi-temps à égalité à 2-2. La première tête de Ross Stewart a touché la barre et a rebondi sur le gardien pour donner l’avantage à Sunderland ; cependant, Wanderers a égalisé peu de temps après et a pris l’avantage avant que Stewart n’égalise les scores

La seconde mi-temps s’est poursuivie là où la première s’était arrêtée, les deux équipes attaquant ; cependant, ce sont les Black Cats qui créaient les occasions les plus nettes avec le milieu de terrain Alex Pritchard instrumental.

Il a fallu à la 93e minute pour le prochain but, Ross Stewart a marqué à nouveau, et il est apparu que Sunderland avait obtenu trois points vitaux à un autre chasseur de promotion. Mais alors que le temps additionnel atteignait 98 minutes, Wycombe a envoyé le ballon dans le filet pour se partager les points.

Mise à jour de Corry Evans

Pendant le match contre Wycombe, le capitaine Corry Evans est entré en collision avec son propre gardien, les deux tentant d’arrêter une attaque au but. Le milieu de terrain a été allongé sur une civière après huit minutes de traitement sur le terrain.

Après le match, Lee Johnson a fait le point sur son capitaine. Il a dit : « Corry va bien. Il a été mis KO, nous devrons donc voir comment nous allons maintenant en termes de protocoles de commotion cérébrale.

« Mais il n’y a pas de fractures ou quoi que ce soit du genre, ce qui est une bonne nouvelle. Je ne l’ai pas encore vu, mais ce sont des rapports que je reçois des kinés. C’est un défi courageux qu’il doit relever. Nous pensons que c’est une bonne nouvelle là-bas.

L’attaquant Want Away de Rotherham Intéressant Sunderland

Selon un article du Sunderland Echo, les Black Cats seraient intéressés par l’attaquant de Rotherham Freddie Ladapo après avoir déposé une demande de transfert.

Le joueur de 28 ans a joué régulièrement pour les Millers cette saison et a marqué deux fois contre Sunderland plus tôt dans la campagne. Le contrat de Ladapo expire cet été ; Cependant, Rotherham a la possibilité de prolonger l’accord d’une année supplémentaire. L’attaquant ayant déposé une demande de départ du club, United pourrait être tenté si un montant acceptable était soumis.

Will Grigg pourrait être rappelé alors que Covid frappe Black Cats Squad

Lee Johnson pourrait être sur le point de rappeler l’attaquant Will Grigg de son prêt chez ses collègues chasseurs de promotion Rotherham, selon un rapport publié dans le Sunderland Echo. Alors que la pandémie frappe l’équipe, Lee Johnson a du mal à aligner suffisamment de joueurs pour continuer les matchs. Johnson a déjà rappelé trois joueurs et pourrait décider de rappeler l’attaquant Grigg.

À l’heure actuelle, en raison de blessures et de Covid, le seul attaquant reconnu disponible est Ross Stewart. S’il arrivait quelque chose au meilleur buteur de Sunderland, Johnson aurait de sérieux problèmes en attaque. Rappeler Grigg de Rotherham pourrait aider Johnson à court terme et également affaiblir un autre chasseur de promotion.

Les vainqueurs de la FA Cup seront honorés

L’équipe gagnante de la FA Cup 1973 de Sunderland devrait être honorée par la ville. Ils recevront le droit de cité au Beacon of Light de Sunderland le jeudi 13 janvier.

Sunderland est entré dans l’histoire lorsqu’en tant qu’équipe de deuxième division, ils ont atteint la finale de la FA Cup et ont battu Leeds United.

Photo principale

Intégrer à partir de .