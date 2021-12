Covid frappe Chelsea, Tottenham pourrait demander à la Premier League de reporter le match, la préparation de la Ligue des champions avec Liverpool et Man City en action, Bellingham condamné à une amende par la FA allemande, Everton a battu Arsenal pour mettre fin à une course sans victoire, Azpilicueta se rapproche de Barcelone

talkSPORT.com vous apporte toutes les dernières nouvelles, vues et potins sur le football.

Les épidémies de Covid ont affecté à la fois Chelsea et Tottenham cette semaine avec de nombreux joueurs testés positifs.

La plus grande épidémie est de loin aux Spurs où jusqu’à sept joueurs auraient été testés positifs et ils pourraient demander à la Premier League de reporter leur match avec Brighton.

Chelsea, quant à lui, a déclaré que Mateo Kovacic avait été testé positif et raterait son match avec le Zenit.

L’attention se tournera maintenant vers la Ligue des champions, qui débute ce soir avec Liverpool et Man City en action.

Nous vous tiendrons également au courant de toutes les dernières rumeurs de transfert avec un mois avant le début de la fenêtre de janvier.

Un certain nombre de joueurs seront libres de négocier avec des clubs étrangers à moins que leurs employeurs actuels ne puissent accepter de nouvelles conditions…

En direct sur talkSPORT ce soir :

RB Leipzig vs Man City – talkSPORT 2 (17h45) AC Milan vs Liverpool – talkSPORT (20h) Real Madrid vs Inter Milan – talkSPORT 2 (20h)