Covid frappe le Latitude Festival alors que 1 000 tests sont positifs après la flambée de Cornwall | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Royaume-Uni enregistre 30 838 nouveaux cas de coronavirus

Dans le cadre d’un programme pilote du gouvernement pour les grands événements, plus de 40 000 personnes ont assisté au Latitude Festival dans le Suffolk du 22 au 25 juillet. Le festival faisait partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement.

Les personnes présentes devaient présenter la preuve d’un test de coronavirus négatif ou être doublement vaccinées afin d’assister au festival.

Cependant, les données publiées par le conseil du comté de Suffolk montrent que 1 051 personnes ont été testées positives pour COVID-19 dans les jours qui ont suivi l’événement.

On pense qu’au moins 619 personnes ont été infectées au festival alors que 432 auraient été contagieuses au moment de l’événement – ​​et cela survient quelques jours seulement après que 5 000 ont été testées positives lors d’un événement similaire à Cornwall.

Selon les données, 175 des personnes infectées étaient des personnes vivant dans le Suffolk.

Le Suffolk a enregistré un taux de 241 cas de coronavirus pour 100 000 personnes pendant les sept jours jusqu’au 20 août inclus.

Stuart Keeble, directeur de Suffolk Public Health, a exhorté les gens à continuer de suivre les mesures de sécurité précédentes, notamment les masques et la distanciation sociale.

Il a déclaré: «Latitude Festival faisait partie d’un projet pilote de recherche d’événements par le gouvernement central, qui a défini les paramètres et les orientations de Covid pour l’événement.

« Nous étions l’un des nombreux partenaires qui ont aidé à mettre en œuvre la sécurité Covid conformément aux conseils du gouvernement. »

Il a ajouté: «Alors que le Suffolk rouvre à nouveau et que les gens assistent à des événements ou à des attractions très fréquentés, il est important que les gens continuent d’être prévenants envers les autres et portent un masque ou gardent leurs distances le cas échéant.

« Covid circule toujours dans le comté et bien que la majorité d’entre nous so

D’autres événements tests comprenaient les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 au stade de Wembley ainsi que le festival de musique Tramlines à Sheffield.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a exhorté les gens à se faire vacciner afin de protéger les grands événements et de réduire le nombre de cas.

Il a déclaré : « Nous avons montré que nous pouvons réintroduire des événements sportifs et culturels de masse en toute sécurité, mais il est important que les gens restent prudents lorsqu’ils se mélangent dans des environnements très encombrés.

«Pour que nous puissions assurer la sécurité de la saison de football, des théâtres et des concerts avec des foules pleines cet hiver, j’exhorte les fans de sport, de musique et de culture à se faire vacciner car c’est le moyen le plus sûr de faire tourner à nouveau les grands événements à fond. “

Cela survient alors que les touristes de Cornwall et de Cumbria ont été invités à rester à l’écart alors que les cas de virus continuent d’augmenter dans les régions.

Les derniers chiffres montrent que Cornwall compte 770 cas pour 100 000 habitants, le double du chiffre de la semaine précédente.

Malcolm Bell, responsable de Visit Cornwall, a déclaré: “Nous demandons aux gens de ne pas venir à moins d’avoir réservé à l’avance et de leur demander de passer un test de flux latéral avant, pendant et après leur séjour afin que les gens puissent être en sécurité et nous aider à gérer le pic actuel.”

À Cumbria, les visiteurs du Lake District ont été invités à passer un test Covid avant de se rendre dans le comté pour freiner la propagation du virus.

Colin Cox, directeur de la santé publique de Cumbria, a déclaré qu’il était “de courtoisie” pour les visiteurs de passer un test de flux latéral.

Il a déclaré à ITV: “Je pense que c’est par courtoisie que si vous visitez ailleurs, il est bon de passer un test de flux latéral.”

À ce jour, plus de six millions de personnes ont été testées positives à travers le Royaume-Uni avec un taux de mortalité dépassant 130 000.

Plus de 47 000 000 de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus, dont 41 942 036 ont été entièrement vaccinées.