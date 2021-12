COVID frappe les Cavaliers au mieux depuis des années

La NBA continue d’ajouter des joueurs à l’infirmerie ou, par précaution, isolés après des contacts rapprochés. Les foyers se multiplient par les équipes et approchent une centaine qui doivent rester sur la touche sans jouer en entrant dans le soi-disant protocole d’hygiène et de sécurité. Les Bulls ont déjà dû suspendre des matchs et il y en a plusieurs autres à risque : les Lakers, les Sixers, les Nets… Particulièrement alarmant est le cas des Cavaliers pour être l’une des équipes les plus en forme de la compétition et pour avoir eu pour faire face il y a quelques semaines à un autre fléau de victimes, à l’époque en raison de blessures.

Adrian Wojnarowski (ESPN) a avancé que la franchise a ajouté cinq points positifs supplémentaires au cours des dernières heures, juste après avoir gagné sur le terrain du champion lorsque des joueurs importants tels que Giannis Antetokounmpo ou Bobby Portis manquaient à l’appel en raison de COVID-19.

Le prochain match de JB Bickerstaff a eu lieu dimanche soir à Atlanta contre les Hawks et sera suspendu. Dans le rival, la grande star, Trae Young, a également dû être écartée pour la même raison.

L’un des joueurs des Cavaliers qui a été confirmé pour entrer dans le protocole est Jarrett Allen. Les autres sont Lamar Stevens, Dylan Windler, Denzel Valentine et RJ Nembhard. Deux de ceux qui avaient été importants, Evan Mobley et Isaac Okoro, l’étaient déjà.

Les Cavs sont à leur meilleur depuis le deuxième départ de LeBron James, en 2018. Ils ont réussi à trouver un style de jeu qui convient aux joueurs qu’ils ont et ont été la surprise en début de saison. Ils sont premiers de leur division et leur bilan est de 19-12, loin des pronostics menaçants du précédent du parcours.

Plus de suspensions

Les matchs suivants ont été suspendus :

Filets – Nuggets (dimanche 19)

Hawks – Cavaliers (dimanche 19)

Sixers – Pélicans (dimanche 19)

Raptors – Magie (lundi 20)

Filets – Sorciers (mardi 21)