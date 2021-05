Covid Impact: Bajaj Finserv propose une assistance aux familles d’employés décédés

Bajaj Auto avait annoncé un programme similaire la semaine dernière pour soutenir les familles des employés décédés en raison de la pandémie.

Bajaj Finserv, la société holding de toutes les activités de services financiers du groupe Bajaj, a annoncé lundi un programme d’assistance complet pour les familles des employés qui ont perdu la vie en combattant Covid-19.

L’initiative est déployée dans Bajaj Finserv et ses sociétés, notamment Bajaj Finance, Bajaj Allianz Life Insurance, Bajaj Allianz General Insurance, Bajaj Housing Finance, Bajaj Finserv Health, Bajaj Financial Securities, Bajaj Finserv Markets et Bajaj Holdings & Investment, avec effet à partir du 1er avril 2020. Il a été structuré pour couvrir les employés de tous niveaux.

L’aide financière aux familles des employés décédés varierait d’environ 1,5 fois à 3 fois leur salaire annuel. Les employés seniors recevraient un montant fixe de Rs 1 crore. La société offrira également une aide à l’éducation allant jusqu’à Rs 2 lakh par an, par enfant, pour un maximum de deux enfants jusqu’à leur diplôme. De plus, l’entreprise offrirait un emploi aux conjoints dans le cadre du programme «conjoint en tant que consultant». La famille de l’employé décédé infecté par Covid-19 bénéficierait également d’une extension d’assurance médicale de 60 mois.

Bajaj Finserv a lancé le programme ‘Together as One’ pour soutenir les familles des employés décédés avec Covid-19. «Il est malheureux que nous ayons perdu une partie de notre propre peuple à cause de cette pandémie. Nous sommes résolus à soutenir leurs familles en ces temps difficiles, même en leur absence », a déclaré Sanjiv Bajaj, président et directeur général de Bajaj Finserv.

Le groupe Bajaj a engagé Rs 300 crore vers Covid-19 avec Rs 100 crore dépensé lors de la première vague et Rs 200 crore lors de la deuxième vague. Bajaj Auto avait annoncé un programme similaire la semaine dernière pour soutenir les familles d’employés décédés en raison de la pandémie.

