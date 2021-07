Covid Impact: une enquête Credai révèle une scène sombre du marché du logement

in

L’enquête a été menée du 24 mai au 3 juin et a inclus 4 813 développeurs de 217 villes à travers l’Inde.

Après une reprise décente des ventes de logements au cours des deux derniers trimestres de l’exercice 21, l’élan semble s’essouffler, alors qu’une enquête nationale menée auprès de promoteurs immobiliers par l’association du secteur Credai révèle que 95 % des clients ont reporté leur décision d’achat en raison de la deuxième et plus. vague virulente d’infection au Covid.

La première enquête nationale auprès des développeurs menée par un organisme industriel pour analyser les séquelles de la deuxième vague meurtrière de la pandémie brosse un tableau plus sombre du deuxième secteur générateur d’emplois du pays. Environ 90 % des développeurs estiment que l’impact de la deuxième vague sur leur entreprise est beaucoup plus intense que la vague précédente.

Plus de 95% des développeurs participant à l’enquête ont estimé qu’il y aurait des retards de projet si des mesures de secours urgentes ne sont pas injectées. Les retards sont attribués à plusieurs facteurs : 92 % des développeurs connaissent des pénuries de main-d’œuvre sur les sites et 83 % des développeurs se débrouillent avec moins de la moitié de la main-d’œuvre. En outre, plus de 82% des développeurs ont déclaré qu’ils étaient confrontés à des retards d’approbation de projet.

Les résultats de l’enquête ont également mis en lumière l’évolution du comportement des consommateurs, avec 98% de développeurs affirmant qu’ils sont confrontés à une réduction des demandes des clients et 42% des développeurs connaissant une baisse de 75% de l’intérêt des clients. C’est d’ailleurs le fait que 95 % des clients reportent actuellement leur projet de posséder une maison.

« L’immobilier a fait preuve d’une formidable résilience en rebondissant sur une trajectoire de reprise prudente après la première vague, malgré peu de mesures de secours. Cependant, la deuxième vague nous a incités à réfléchir et à réévaluer la trajectoire de croissance. Les résultats révèlent que la deuxième vague a eu un impact plus débilitant sur le secteur immobilier que la première vague », a déclaré le président national de Credai, Harsh Vardhan Patodia.

L’industrie a également souligné que les coûts de construction ont augmenté de plus de 10 % pour 88 % des promoteurs participant à l’enquête. La forte augmentation du coût des matériaux de construction est une préoccupation majeure, en particulier pour le ciment, l’acier, l’aluminium, le cuivre, le PVC et le plastique.

Un autre développement inquiétant est que l’enquête a révélé que 77% des développeurs qui ont bénéficié d’un financement de projet sont confrontés à des problèmes de service du prêt existant, tandis que les collectes n’arrivent pas comme prévu pour 85% des développeurs. En outre, 69 % des promoteurs ont déclaré être confrontés à des problèmes de sanction et/ou de décaissement des prêts immobiliers des clients.

Plus des deux tiers des développeurs qui ont participé à l’enquête ont déclaré que l’exonération des droits de timbre contribuerait à la création de la demande, tandis que le même nombre estime que le crédit de taxe sur les intrants sur la TPS et d’autres améliorera la viabilité financière des projets. En outre, 66 % des promoteurs ont suggéré que la restructuration des prêts contribuerait à atténuer les contraintes financières.

Credai a exhorté le gouvernement à injecter des liquidités, à restructurer les prêts en une seule fois, à prolonger la date d’achèvement de six mois par RERA, à réduire ou à renoncer aux droits de timbre, à prolonger le moratoire sur le principal et les intérêts pendant six mois et à geler la classification SMA. pour une autre année, a déclaré Patodia.

