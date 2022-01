Covid Italie : Vaccins obligatoires pour tous les plus de 50 ans alors que des cas de coronavirus éclatent en Europe | Monde | Des nouvelles

Des passeports vaccinaux seront nécessaires pour entrer dans les magasins, les banques et les coiffeurs et barbiers. Le pays est sur le point de rendre la vaccination contre le COVID-19 obligatoire dans le but d’alléger la pression sur ses services de santé et de réduire le nombre de décès.

Un projet de décret a révélé la mesure mercredi alors qu’un conseil des ministres sur les nouvelles bordures était toujours en cours.

Selon le document, qui a été vu par ., la mesure serait immédiatement effective et courrait jusqu’au 15 juin.

S’il était confirmé, cela ferait de l’Italie l’un des très rares pays européens à prendre des mesures similaires.

Le projet indique également que de début février à fin mars, seules les personnes ayant une preuve de vaccination ou d’infection récente pourront entrer dans les bureaux publics, les magasins non essentiels, les banques, les bureaux de poste et les coiffeurs.

Ceux qui bafouent la règle, qui entre en vigueur le 15 février, risquent une amende de 500 £ à 1 252 £ (600 € à 1 500 €).

Après la Grande-Bretagne, l’Italie a le deuxième plus grand nombre de décès par coronavirus en Europe, enregistrant plus de 138 000 depuis l’apparition de son épidémie en février 2020.

Le gouvernement du Premier ministre Mario Draghi a déjà rendu la vaccination obligatoire pour les enseignants et les agents de santé.

Depuis octobre de l’année dernière, tous les employés doivent être vaccinés ou présenter un test négatif avant d’entrer sur le lieu de travail.

Le projet renforce cela pour les plus de 50 ans en supprimant la possibilité de passer un test plutôt que la vaccination.

EN SAVOIR PLUS SUR LE MÉMOIRE DU PRINCE HARRY QUI SE RETROUVE MAL

Les mesures devant le gouvernement italien ont déclenché des frictions entre les politiciens au sein de la coalition multipartite de M. Draghi.

Les ministres de la Ligue de droite ont publié une déclaration se distanciant de la règle des vaccins des plus de 50 ans, la décrivant comme étant « sans fondement scientifique, étant donné que la majorité absolue des personnes hospitalisées avec Covid ont bien plus de 60 ans ».

PLUS À VENIR