Covid jabs pour les enfants: des jeunes de 12 ans pourraient faire la queue à partir de septembre pour arrêter la vague hivernale | UK | Nouvelles

Des enfants aussi jeunes que 12 ans seront éligibles pour les jabs Covid à partir de septembre, selon un document de «planification de base» divulgué et vu par The Sun. Le document suggère que les écoliers recevront une dose du vaccin lorsqu’ils retourneront en classe après l’été.

Une source a déclaré au journal: «Des plans sont en place pour vacciner les enfants âgés de 12 ans et plus, et de hauts responsables gouvernementaux ont été informés.

«Bien que controversé, il est jugé nécessaire d’empêcher le Royaume-Uni de régresser dans son remarquable combat contre Covid.»

Les responsables de la santé ont ajouté qu’en cas de «pire scénario», des enfants aussi jeunes que cinq ans pourraient recevoir le vaccin à partir de juillet.

Le ministère de la Santé a clairement indiqué qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Ils ont ajouté: «Nous serons guidés par des experts une fois les essais cliniques terminés.»

Actuellement, les vaccins Covid ne sont recommandés que pour les personnes âgées de 16 ans et plus, car les premiers essais d’innocuité n’incluaient pas les groupes d’âge plus jeunes.

Les essais cliniques d’AstraZeneca pour les jeunes enfants ont été interrompus plus tôt ce mois-ci en raison de graves problèmes de sécurité liés à de rares caillots sanguins, bien qu’aucun problème n’ait été enregistré dans les essais.

Les jeunes enfants ont un risque beaucoup plus faible de tomber gravement malades à cause du virus, mais ils peuvent toujours le transmettre à leurs parents et à d’autres personnes qui pourraient ne pas être vaccinées.

Les derniers chiffres du gouvernement couvrant les informations jusqu’au 23 avril indiquent qu’un total de plus de 37,6 millions de personnes ont reçu la première dose d’un vaccin approuvé.