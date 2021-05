Covid jabs sera offert aux plus de 33 ans AUJOURD’HUI comme variante indienne contagieuse des courses de déploiement | UK | Nouvelles

NHS England fait progresser le programme de vaccination contre le coronavirus auprès des personnes de plus de 33 ans – peu de temps après que les personnes de 34 ans soient devenues éligibles. Cela signifie qu’un million de Britanniques supplémentaires peuvent réserver leurs jabs Covid à partir de 7 heures du matin.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’extension du déploiement aux personnes de 32 et 33 ans était “un pas en avant incroyable dans le programme de vaccination le plus grand et le plus réussi de l’histoire du NHS” et a exhorté les gens à recevoir leur vaccin lorsqu’ils sont contactés.

Cela coïncide avec la diffusion préoccupante de la variante indienne dans certaines parties du pays.

Les ministres sont convaincus que les vaccins actuellement disponibles pour les Britanniques seront efficaces contre la souche la plus contagieuse.

PLUS À VENIR