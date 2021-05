Covid & Jobs: Comment le domaine numérique peut-il prendre les devants?

Portrait d’Uma Ganesh

La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur la capacité de création d’emplois de l’économie. Le taux de chômage mensuel s’est élevé à 23,52% selon les données de la CMIE en avril 2021, la poussée du taux de chômage étant élevée à la fois dans les zones rurales et urbaines – 7,13% et 9,78% respectivement, ce qui a entraîné le chômage de 7 millions de personnes supplémentaires depuis le début. de la phase Covid II.

À court et à moyen terme, la majorité des réserves et du potentiel d’investissement du pays seraient principalement dirigés vers les besoins de sauvetage dans le segment de la santé. Tant qu’une partie importante de la population ne sera pas vaccinée et que le pays ne sera pas protégé contre de nouveaux ravages de la pandémie, les investissements intérieurs et extérieurs seront étouffés en attendant les pousses vertes à l’horizon. Par conséquent, la grande question pour un pays qui bénéficie du dividende démographique le plus élevé au monde avec plus de 54% de la population totale de moins de 25 ans est de savoir comment créer des emplois dans ce sombre scénario.

Actuellement, les segments qui semblent avoir un énorme appétit pour l’infusion de talents semblent être ceux qui sont centrés sur la technologie numérique – dans les services IT / ITES, le commerce électronique, la fintech et d’autres entreprises utilisant le numérique. Après Covid, la plupart des entreprises passant au numérique dans le monde entier, les entreprises mondiales se tournent encore plus vers l’Inde pour leurs besoins numériques. Les entreprises technologiques connaissent des taux d’attrition élevés de 10 à 15% et selon un rapport de Michael Page 2021, 77% des professionnels de la technologie quitteront volontairement leur emploi actuel et en chercheront de nouveaux en 2021.

De plus, avec plusieurs entreprises annonçant des résultats impressionnants et prévoyant une forte augmentation de la demande pour leurs services, la rareté de l’offre de talents sur le marché les oblige à explorer de nouvelles voies pour les talents.

Afin de tirer parti de cette opportunité, tout d’abord le renforcement des compétences numériques doit devenir la priorité de chaque État. Étant donné que le travail à distance et la main-d’œuvre sur place sont désormais acceptés comme le nouveau phénomène de l’emploi, ceux qui possèdent les compétences numériques appropriées seraient en mesure de profiter de ces opportunités. Les entreprises axées sur la diversité de leurs effectifs sont désireuses d’aller au-delà de leurs emplacements physiques dans les grandes villes pour les petites villes, leur permettant ainsi d’élargir leur vivier de talents en embauchant également des femmes compétentes qui pourraient travailler à domicile.

Ainsi, la combinaison de l’élargissement du vivier de talents et de l’obtention d’un éventuel avantage en termes de coûts pourrait engendrer de nouveaux modèles commerciaux d’options commerciales, de travail et d’emploi. Les entreprises de télécommunications, les établissements d’enseignement et les propriétaires immobiliers qui n’étaient jusqu’à présent que des fournisseurs de services ou d’actifs aux entreprises IT / ITES pourraient désormais envisager de créer des lieux de travail répartis dans tout le pays, permettant ainsi à des millions de personnes de travailler à domicile ou à partir d’espaces de travail compacts, offrant ainsi des modèles alternatifs pour servir les clients mondiaux. . Le fondement d’un tel modèle repose sur la compétence pour différentes technologies et différents domaines et sur la création de liens en étoile avec l’emplacement le plus proche avec des opérations à grande échelle pour l’expertise, les processus et la supervision de la qualité. Au lieu de chercher des opportunités d’emploi permanent avec des marques bien connues, les jeunes doivent planifier une mise à niveau régulière de leurs compétences pour rester précieux en tant qu’employés de concert. La migration inversée due au verrouillage pourrait ainsi devenir une aubaine pour ceux qui pourraient puiser dans ce vivier de talents pour construire de nouveaux modèles d’opérations durables à long terme.

L’auteur est président de Global Talent Track, une société de solutions de formation en entreprise.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.