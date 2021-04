Covid: la pénurie d’approvisionnement en oxygène à usage industriel a un impact sur les revenus des PME, dit Crisil

La consommation d’oxygène sur place par le biais d’usines captives pour les industries axées sur les procédés (y compris les neuf secteurs exemptés par le gouvernement) représente 75 à 80 pour cent de l’oxygène fabriqué en Inde. (Source de la photo: IE)

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le déploiement de fournitures médicales d’oxygène, qui ont été interdites à des fins industrielles, dans les hôpitaux pour traiter les patients atteints de Covid-19 suite à sa demande croissante au milieu de la deuxième vague de la pandémie, aurait un impact sur les petites et moyennes entreprises (PME). Selon l’agence de notation Crisil, le «hoquet semble temporaire pour l’instant» sera confronté aux PME de la fabrication de métaux, des composants automobiles, de la démolition de navires, du papier et de l’ingénierie. La demande d’oxygène médical est susceptible d’avoir quintuplé au cours de la deuxième semaine d’avril par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, a-t-il ajouté. «La perturbation de l’approvisionnement en oxygène à usage industriel aurait un impact temporaire sur les revenus des petites et moyennes entreprises dans la fabrication de métaux, les composants automobiles, la démolition de navires, le papier et l’ingénierie. Ces (PME) n’ont généralement pas d’usines d’oxygène captives et se procurent leurs besoins auprès de fournisseurs marchands pour des opérations telles que le soudage, le découpage, le nettoyage et les procédés chimiques », a déclaré Gautam Shahi, directeur de CRISIL Ratings.

De plus, la mise en place d’une usine de séparation de l’air ou l’importation d’oxygène n’est pas une option viable car elle nécessite un délai d’exécution important et implique un coût relativement prohibitif qui rend les PME plus vulnérables que leurs pairs plus grands, a déclaré l’agence. L’oxygène est consommé par l’industrie de deux manières: les ventes sur site et les commerçants. On place sur place des usines captives pour les industries axées sur les procédés (y compris les neuf secteurs exemptés par le gouvernement), qui représentent 75 à 80 pour cent de l’oxygène fabriqué en Inde. Le solde de 20 à 25% est fourni par le biais de ventes marchandes (appelées oxygène liquide) par le biais de réservoirs et de bouteilles cryogéniques, a déclaré Crisil. Le secteur de la santé consomme environ 10 pour cent des ventes des commerçants, et d’autres le reste.

«À ce stade, nous pensons que l’interruption des approvisionnements en oxygène à usage industriel durera de 6 à 8 semaines. En outre, les secteurs concernés peuvent en partie gérer leurs besoins en oxygène grâce à des stocks. Par conséquent, nous ne prévoyons qu’une baisse limitée de leurs revenus. On s’attend à ce que leurs profils de crédit soient stables », a déclaré Sushant Sarode, directeur associé de CRISIL Ratings. Cependant, le “ risque de baisse ” dans les secteurs touchés, selon Crisil, sera exacerbé si la vague actuelle de Covid se prolonge plus longtemps que prévu, réduisant l’approvisionnement en oxygène des industries.

L’impact sera plus important pour les entreprises du Maharashtra, de New Delhi, du Rajasthan, du Madhya Pradesh et du Gujarat, où la demande d’oxygène médical a augmenté plusieurs fois en raison du nombre élevé de cas, a ajouté Crisil. Dimanche, le ministre de l’Intérieur Ajay Bhalla avait demandé aux secrétaires en chef des États et des territoires de l’Union d’interdire l’approvisionnement en oxygène destiné à un usage industriel à partir du 22 avril, à l’exception de neuf industries spécifiées. Les neuf industries comprenaient les ampoules et les flacons, les raffineries pharmaceutiques, de pétrole, les aciéries, les installations d’énergie nucléaire, les fabricants de bouteilles d’oxygène, les usines de traitement des eaux usées, la purification des aliments et de l’eau et les industries de traitement qui nécessitent le fonctionnement ininterrompu des fours, des processus, etc.

