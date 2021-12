Covid LaLiga | La Liga considérera les matchs reportés par Covid comme perdus, à partir de mars

17/12/2021

Le à 20h45 CET

Albert briva

Compte tenu de la nouvelle augmentation des cas de coronavirus et des récents épisodes d’épidémies dans les équipes de première et deuxième division, la Liga proposera un nouveau protocole d’action le 22 décembre. Parmi les nouvelles mesures proposées, il ressort que chaque équipe, Vous ne pouvez reporter que deux matchs jusqu’en mars. De là, si l’équipe souffre d’une épidémie, le match sera considéré comme perdu.

Comme déjà établi dans le protocole des saisons précédentes, Le match se jouera tant qu’il y aura 13 joueurs disponibles, dont 5 professionnels et le reste de la filiale. De plus, les tests PCR et antigéniques seront intensifiés pour toutes les équipes.

Il faudra tester les équipes :

Tester la PCR le jour du retour des vacances de Noël et aussi, avant la première formation, ils feront un test d’antigène. Il y aura à nouveau des tests d’antigène quotidiens. le l’équipe locale devra subir ces tests avant la concentration et les équipes visiteuses, avant de voyager. Les joueurs devront être testés quand ils reviennent des équipes nationales et quand ils ont des pauses de trois jours ou plus.

La Liga intensifiera une nouvelle fois les règles de comportement, l’utilisation de masques, poursuivra les distances de sécurité interpersonnelles et il y aura de petits groupes de joueurs dans les vestiaires.