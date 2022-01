Covid: le centre permet le travail à domicile pour 50% de son personnel en dessous du niveau de secrétaire

Les personnes handicapées et les femmes enceintes employées ont été dispensées de se rendre dans les bureaux, a-t-il déclaré.



Le centre a autorisé 50 % de ses employés en dessous du niveau de sous-secrétaire à travailler à domicile au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus, selon une ordonnance du ministère du Personnel publiée lundi.

Les agents/personnels du gouvernement central devront respecter des horaires décalés – de 9h à 17h30 et de 10h à 18h30 – pour éviter la surpopulation dans les bureaux, selon l’ordre.

Tous les officiers/personnel résidant dans les zones de confinement de Covid ont également été exemptés de se rendre au bureau jusqu’à ce que les zones de confinement soient dénotifiées, a-t-il déclaré dans l’ordre délivré à tous les départements du gouvernement central.

« L’assistance physique des fonctionnaires en dessous du niveau de sous-secrétaire est limitée à 50 % de l’effectif réel et les 50 % restants doivent travailler à domicile. Un fichier peut être préparé en conséquence par tous les départements concernés », précise l’arrêté.

Tous les officiers du niveau de sous-secrétaire et au-dessus doivent assister régulièrement au bureau, a-t-il déclaré.

« Les réunions, dans la mesure du possible, doivent être menées par vidéoconférence et les réunions personnelles avec les visiteurs, sauf si cela est absolument nécessaire dans l’intérêt public, doivent être évitées », indique l’ordonnance.

Tous les officiers/personnels doivent assurer le strict respect du comportement approprié à Covid, à savoir. lavage fréquent des mains / désinfection, port d’un masque / couvre-visage, respect de la distanciation sociale à tout moment, a-t-il déclaré.

« Un nettoyage approprié et une désinfection fréquente du lieu de travail, en particulier des surfaces fréquemment touchées, peuvent être assurés. Les HoD peuvent également garantir l’absence de surpeuplement dans les couloirs, les cantines, etc. », indique l’ordre.

