Covid : le gouvernement est invité à réduire l’isolement des élèves à cinq jours – « Cycle de perturbation » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Molly Kingsley, co-fondatrice du groupe de campagne parent Us For Them, a critiqué le régime de test actuel qui encourage les étudiants à se tester deux fois par semaine à la maison.

Elle a déclaré: « Les tests perpétuent un cycle de perturbations à un moment où les enfants ont désespérément besoin de normalité. »

Les critiques soutiennent que le gouvernement devrait réduire le régime de tests de masse pour les enfants en bonne santé.

Les ministres ont récemment réduit la période d’auto-isolement de dix à sept jours pour ceux qui ont un test de flux latéral négatif aux sixième et septième jours de leur isolement.

Certains députés exhortent désormais le gouvernement à aller plus loin.

Ils souhaitent que la période d’isolement des enfants asymptomatiques soit réduite à cinq jours afin de minimiser les pertes d’apprentissage.

Robert Halfon, président conservateur du comité restreint de l’éducation, a fait valoir que les périodes d’isolement devraient être supprimées pour les étudiants et les enseignants.

Il a déclaré : « La priorité la plus importante que le gouvernement devrait avoir est de garder les enfants à l’école.

LIRE LA SUITE : Le propriétaire d’un chiot paralysé avec des blessures « inquiétantes » demande justice

Cependant, rien n’indique à ce stade que la réduction de la période d’isolement à cinq jours soit quelque chose que le ministère de l’Éducation envisage.