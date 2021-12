Covid : le gouvernement exhorte les gens à organiser des fêtes de Noël malgré Omicron

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Le gouvernement a exhorté les gens à «rester calme et à continuer» les fêtes de Noël malgré la propagation de la variante Omicron.

Le président du parti conservateur, Oliver Dowden, a confirmé que la fête des conservateurs se déroulerait comme prévu après une semaine de messages mitigés de la part des ministres et des responsables.

Jenny Harries de la UK Health Security Agency a exhorté les gens à envisager de moins socialiser à l’approche de Noël avec des cas déjà élevés plus tôt cette semaine.

Mais les ministres se sont efforcés de brosser un tableau plus positif face aux préoccupations diverses, créant une semaine de confusion pour les personnes qui planifient leur dos.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, qui a déjà exhorté les gens à passer un test avant les fêtes, a été contraint de dire que ce n’était « pas au gouvernement qui les gens s’embrassaient après que la chef du DWP, Therese Coffey, a déclaré que « se bécoter sous le gui » devrait être évité avec » des gens que vous ne connaissez pas déjà ».

Le ministre des Affaires, George Freeman, a suscité une incertitude supplémentaire lorsqu’il a suggéré que les partis devraient être limités à cinq personnes.

Maintenant, M. Dowden, qui siège également au cabinet, a déclaré que son parti montrerait l’exemple et organiserait son événement, exhortant les autres à faire de même.

Le président du Parti conservateur a annoncé qu’ils organiseraient leur fête de Noël (Photo : REX/Shutterstock)

Il a déclaré à Sky News: “ Le message aux gens, je pense, est assez simple – c’est-à-dire restez calme, poursuivez vos projets de Noël.

«Nous avons mis en place les restrictions nécessaires, mais au-delà, restez calme et continuez.

« Je comprends que les gens s’inquiètent de la nouvelle variante.

« C’est pourquoi le gouvernement a pris le type de mesures que nous avons déjà décrites … nous pensons qu’elles sont suffisantes à ce stade et, au-delà, les gens devraient poursuivre leurs plans comme prévu. »

Il a déclaré que si les gens étaient « inquiets », ils devraient « s’assurer de prendre ce rappel » et a ajouté: « Je pense que les gens peuvent poursuivre leurs projets de Noël et j’encouragerais les gens à le faire ».

Lors de la fête des conservateurs, il a déclaré: « Je pense qu’il existe un parti politique du Parti conservateur, pour ainsi dire, une fête de Noël, je pense qu’il est toujours prévu, et je n’ai pas l’intention de l’annuler en tant que président du Parti conservateur. »

Interrogé sur la nature de l’événement, il a déclaré: » Ce ne sera qu’une réunion de Noël normale du personnel qui se trouve à Londres, nous avons également du personnel à Leeds, et cela est tout à fait conforme aux règles, et j’exhorte les gens à restez calme et poursuivez vos plans.

Boris Johnson est entré dans cet esprit festif en visitant un marché de Noël mais certains responsables de la santé s’inquiètent de la propagation de Covid-19 ce mois-ci (Photo: EPA)

«Nous ne changeons pas nos plans non plus. Bien sûr, si la situation change et que les règles doivent être mises à jour, nous respecterons les règles telles qu’elles sont.

Il a été signalé hier que jusqu’à 60 personnes ont été infectées par la variante Omicron lors d’une fête de Noël en Norvège.

En plus des projets de vacances de cette année, le gouvernement a également été confronté à des questions sur les prétendues fêtes à Downing Street l’année dernière lorsque le pays était en lock-out.

Downing Street a insisté sur le fait que tous les rassemblements, qui auraient comporté des boissons, des repas et des jeux de société, suivaient les règles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à des personnes susceptibles d’avoir des informations sur la nature de l’événement signalé, qui aurait enfreint les règles de distanciation sociale, M. Dowden a déclaré à la BBC: “ Je n’ai pas eu de conversations sur ce qui a pu ou non se passer Il ya plus d’un an.’

