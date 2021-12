Covid: le port du masque et d’autres nouvelles règles «se prolongeront dans la nouvelle année»

Les règles imposant les masques faciaux dans certains contextes sont susceptibles d’être étendues (Photo: .)

Les mesures d’urgence mises en place pour arrêter la propagation de la variante Omicron Covid devraient être prolongées dans la nouvelle année, selon les rapports.

Le port obligatoire du masque dans les magasins et les transports publics pourrait rester une exigence jusqu’au 11 janvier au moins, alors que les scientifiques continuent d’étudier à quel point la nouvelle souche est réellement dangereuse.

Les ministres ont fixé un délai de trois semaines pour revoir les règles lorsqu’elles ont été présentées la semaine dernière.

Ils doivent actuellement expirer le 21 décembre, mais on pense que ce ne sera pas assez de temps pour recueillir des données cruciales sur la propagation et la gravité d’Omicron.

D’autres restrictions, y compris les périodes d’auto-isolement pour les contacts étroits des cas Omicron et les exigences de test pour les voyages, sont également susceptibles de rester, a rapporté le Daily Mail.

Boris Johnson ne prendra peut-être pas de décision officielle avant la dernière minute, peut-être jusqu’au 18 décembre.

Le gouvernement espère éviter la nécessité de passer à des mesures encore plus strictes, malgré les cas d’Omicron ayant augmenté de plus de 50% hier.

Boris Johnson a résisté à la mise en œuvre de son «plan B» complet qui impliquerait que les gens soient invités à travailler à domicile et l’utilisation généralisée des passeports vaccinaux.

Les acheteurs de Noël sont obligés de porter des masques (Photo: .)

Une source de Whitehall a déclaré au Daily Mail : » En termes de plan B, nous n’en sommes pas encore là. L’ambition est que les gens puissent avoir un Noël beaucoup plus normal que l’année dernière.

« Cela dépend de ce que les données montrent sur la nouvelle variante. Mais l’espoir est certainement que les choses restent telles qu’elles sont dans les deux prochaines semaines.

Hier, un expert de premier plan a déclaré qu’il était « déjà trop tard » pour arrêter la propagation de la variante, malgré les tests préalables au voyage rendus obligatoires samedi.

Le Royaume-Uni est maintenant confronté à une attente nerveuse pour voir si la souche la plus transmissible est également plus mortelle – bien que des preuves anecdotiques d’Afrique du Sud, où elle a été détectée pour la première fois, aient montré qu’Omicron pouvait en réalité provoquer une maladie plus bénigne.

Mark Woolhouse, membre du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M) qui conseille le gouvernement, a déclaré que les mesures ne feraient pas une « différence matérielle » car la variante se « propage déjà assez rapidement ».

De nouvelles règles de test de voyage devraient également rester en place (Photo: AP)

Il a déclaré dimanche à Andrew Marr Show de BBC One: “ Je pense que cela peut être un cas de fermeture de la porte de l’écurie après que le cheval se soit verrouillé.

«Si Omicron est ici au Royaume-Uni, et c’est certainement le cas, s’il y a une transmission communautaire au Royaume-Uni, et cela ressemble certainement à cela, alors c’est cette transmission communautaire qui entraînera une prochaine vague.

«Les cas qui sont importés sont importants, nous voulons les détecter et isoler tous les cas positifs que nous trouvons, comme nous le ferions pour n’importe quel cas n’importe où.

« Mais je pense qu’il est trop tard pour faire une différence significative dans le cours de la vague Omicron, si nous voulons en avoir une. »



