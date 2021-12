Covid : le Royaume-Uni et les États-Unis ont reçu plus de vaccins en 6 semaines que l’Afrique en un an | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’organisation soutenue par Amnesty International, affirme que même si les meilleurs vaccins, tels que Pfizer et Moderna font d’énormes profits, ils ont refusé de partager la nouvelle génération de technologie vaccinale avec les pays les plus pauvres. Les données montrent que l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis ont reçu 513 millions de doses de vaccins entre le 1er novembre et le 21 décembre, tandis que les pays africains n’en ont reçu que 500 millions tout au long de 2021.

La nouvelle enquête intervient quelques heures après que le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu' »aucun pays ne pourrait se sortir de la pandémie ».

Le directeur général de l’OMS a déclaré mercredi: « Les programmes de rappel généralisés sont susceptibles de prolonger la pandémie de Covid-19, plutôt que d’y mettre fin, en détournant l’approvisionnement vers les pays qui ont déjà des niveaux élevés de couverture vaccinale, donnant au virus plus de possibilités de se propager et subir une mutation ».

Expliquant les statistiques, la PVA craignait que si les taux actuels de vaccination se poursuivent, d’ici Noël prochain, les fabricants ne parviennent toujours pas à vacciner complètement tout le monde en Afrique.

Au moment de la rédaction du présent rapport, seulement 8,6 pour cent des personnes en Afrique ont été complètement vaccinées.

Les experts ont déclaré qu’au vu du taux actuel de livraison par les fabricants de vaccins, tout le monde en Afrique pourra recevoir sa première dose d’ici le 23 avril.

L’alliance a en outre averti que si les pays à revenu faible et intermédiaire continuaient d’être empêchés de fabriquer eux-mêmes des vaccins, de nouvelles variantes du coronavirus continueraient d’émerger et de se propager dans la communauté mondiale.

La responsable des politiques de santé chez Oxfam et PVA Anna Marriott a déclaré que le blocage de l’accès aux vaccins dans les pays les plus pauvres « prolonge la pandémie et toutes ses souffrances pour chacun d’entre nous ».

Elle a déclaré : « Les pays riches misent sur des boosters pour les protéger d’Omicron et des futures variantes de Covid-19.

