Covid: les Britanniques qui refusent de porter des masques faciaux dans les transports publics et dans les magasins encourent une amende de 200 £ | Royaume-Uni | Nouvelles

Les modifications apportées aux règles sur les coronavirus en Angleterre mardi entraîneront des amendes de 200 £ pour les Britanniques qui refusent de porter des masques faciaux dans les transports publics et dans les magasins, selon un rapport. L’application de règles plus strictes sur le port du masque fait suite à des inquiétudes concernant la variante Omicron d’Afrique du Sud.

La Health Security Agency a révélé hier que le Royaume-Uni avait eu trois cas de variante – un dans l’Essex, un à Nottingham et un impliquant un visiteur à Westminster.

Boris Johnson, 57 ans, a annoncé que l’Angleterre réimposerait les règles de couverture faciale lors de sa conférence de presse COVID-19 samedi.

Le Premier ministre a ajouté que les règles seraient révisées dans trois semaines.

Selon le Telegraph, le système d’amende sera le même que celui appliqué lors du dernier verrouillage.

Cela verrait les amendes doubler chaque fois qu’un individu enfreint les règles – passant à 400 £ pour une deuxième infraction et à 800 £ pour une troisième.

L’amende maximale que les Britanniques pourraient encourir s’élève à 6 400 £.

Cependant, les personnes frappées d’une amende de 200 £ seraient en mesure de payer un taux réduit de 100 £ s’ils le font dans les 14 jours suivant l’imposition de l’amende.

Le journal général rapporte qu’un changement de règlement sera déposé au Parlement plus tard dans la journée.

Il entrera ensuite en vigueur mardi à 4 heures du matin.

Cette décision mettra également l’Angleterre en conformité avec les mesures prises en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord – qui exigeaient déjà le port du masque dans certains contextes.

Les nouvelles règles en Angleterre ne s’appliqueront pas au secteur de l’hôtellerie et ne peuvent pas être appliquées aux députés à la Chambre des communes.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, 51 ans, a exprimé dimanche son soutien aux règles de port du masque.

Le député de Bromsgrove, qui est revenu au Cabinet après la démission de Matt Hancock en juin, a déclaré: « Le faire de cette manière proportionnée là où c’est pour les transports publics, c’est pour les magasins de détail, je pense que c’est le bon niveau de réponse sur les masques. »

Il a ajouté: « Ce sera via la réglementation gouvernementale et cela signifie, je pense, que les gens le prendront au sérieux. »

Lorsqu’on lui a demandé sur Sky News si les Britanniques suivraient les règles, l’ex-chancelier a déclaré: « Je pense que les gens prendront cela plus au sérieux.

« Il est important, je pense, d’agir de manière proportionnée et aussi de manière temporaire. »

Cependant, le secrétaire général du Syndicat des chemins de fer, des transports maritimes et des transports (RMT) a exprimé ses craintes que les travailleurs des trains ne subissent le plus gros de la frustration à la suite de la réglementation sur le port.

Mick Lynch, 59 ans, a déclaré: « Nous soutenons le port de masques mais il y a des problèmes majeurs d’application et ce sont nos membres laissés en première ligne avec des passagers en colère qui refusent de se conformer. »

Au lieu de cela, le secrétaire général du RMT a suggéré que le gouvernement devrait mettre « des ressources à la disposition de la police pour cette réintroduction des masques » et a ajouté qu’il devait mettre fin à son « approche décousue et obtenir une certaine cohérence qui évite le chaos et la confusion qui caractérisent cette administration ».

Ces préoccupations ont été partagées par le responsable national du transport de passagers d’Unite, Bobby Morton.

Selon le Telegraph, M. Morton a déclaré: «Les précédents messages incohérents du gouvernement sur le port du masque facial entraîneront presque certainement un degré élevé de non-conformité.

« Le conseil d’Unite aux chauffeurs de bus est clair : ce n’est pas leur rôle d’imposer le port du masque, leur responsabilité est de conduire et d’exploiter le bus en toute sécurité.

« Le travail de faire respecter le port du masque est celui de l’opérateur de bus et de la police. »

James Lowman, directeur général de l’Association of Convenience Stores, a ajouté : « Nous aidons les détaillants à se préparer au changement des règles relatives au couvre-visage, mais ils sont extrêmement préoccupés par les abus contre leur personnel de la part de clients qui ne veulent pas porter de se couvrir le visage dans un magasin.

« Nous continuerons d’exhorter les magasins à communiquer les règles, mais pas à défier ceux qui refusent de se conformer aux règles. »

On pense que les supermarchés britanniques attendent que le gouvernement britannique fournisse des conseils supplémentaires et tiendront leur personnel et leurs clients informés.