Covid : les enfants ne seront pas scolarisés et les navetteurs confrontés au cauchemar du retour au travail

Les élèves du secondaire en Angleterre devront porter des masques en classe à leur retour cette semaine (Photo: .)

Plus d’un million de personnes s’auto-isolent avec Covid alors que les enfants retournent à l’école aujourd’hui.

Les élèves pourraient être refoulés ou placés dans des classes fusionnées si leur enseignant est frappé par le virus, tandis que les navetteurs ont également été avertis des annulations de train de dernière minute en raison de pénuries de personnel.

Les entreprises peuvent devoir fonctionner moins d’heures ou même fermer leurs portes si trop de personnel est en quarantaine, et les collectes de poubelles ont également été touchées.

Il s’agit d’un total de 1 189 985 personnes testées positives pour le coronavirus entre le 28 décembre et le 3 janvier.

Les services publics ont recours à des plans d’urgence pour atténuer la crise, alimentés par la variante hautement transmissible Omicron.

Au moins six fiducies hospitalières ont déclaré des incidents critiques alors que les responsables de la santé préviennent que les services de santé sont «en état de crise».

L’un d’entre eux est le United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, où des pénuries de personnel «extrêmes et sans précédent» devraient entraîner des «soins compromis».

Trafic sur l’A40 dans l’ouest de Londres alors que les travailleurs reviennent après les vacances de Noël (Photo: LNP)

Et le directeur général des hôpitaux universitaires de la baie de Morecambe, Aaron Cummins, a confirmé que la fiducie avait déclaré un « incident critique interne ».

Cependant, jusqu’à 10 millions de travailleurs « critiques » devraient accéder aux tests Covid par l’intermédiaire de leurs employeurs, après des jours d’indisponibilité en ligne et dans les pharmacies, rapporte le Telegraph.

Les travailleurs de la santé, de l’éducation, des transports et des services publics seraient inclus dans le programme, qui pourrait être annoncé dès cette semaine après une réunion du Cabinet.

Lors d’une visite dans un centre de vaccination lundi, Boris Johnson a averti que ce serait « une folie absolue de dire que cette chose est terminée maintenant, sauf les cris ».

Les entreprises peuvent devoir fermer leurs portes si trop de personnel s’auto-isolent (Photo: EPA)

Mais il a également déclaré qu’il était « très encourageant » de voir des enfants se faire piquer avant de retourner à l’école.

Les élèves du secondaire en Angleterre devront porter des masques en classe à leur retour cette semaine, ainsi que des tests deux fois par semaine.

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a déclaré: « Ce que nous disons, c’est, regardez, avec Omicron, parce que c’est tellement contagieux, nous voulons nous assurer que nous vous donnons autant d’outils pour pouvoir nous assurer que l’éducation est ouverte. »

Mais il a admis qu’il était « plus difficile, bien sûr, de dispenser un enseignement avec des masques en classe ».

Plus d’un million de Britanniques ont été testés positifs pour le virus en une semaine pendant les vacances de Noël (Photo: EPA)

Il a déclaré: « Il s’agit d’un virus transmis par aérosol et si vous portez un masque, si vous êtes asymptomatique, vous êtes moins susceptible d’infecter d’autres personnes. »

M. Johnson a également déclaré qu’il n’était pas satisfait des plans, mais qu’ils étaient nécessaires pour le moment.

Les mesures du plan B devraient être réexaminées lorsque les députés reviendront au Parlement mercredi, lorsque le Premier ministre sera confronté à des questions sur son échec à s’isoler en janvier de l’année dernière après être entré en contact avec un membre du personnel testé positif.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré au Mirror que M. Johnson avait été socialement éloigné du membre du personnel et était en leur compagnie pendant moins de 15 minutes.

