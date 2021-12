Covid: les fêtards du Nouvel An ont imploré de « profiter avec prudence » au milieu de la vague d’Omicron | Royaume-Uni | Des nouvelles

Dans seulement trois jours, les Britanniques pourront se débarrasser de 2021 et accueillir la nouvelle année, mais comme la variante Omicron fortement muté continue de se propager rapidement à travers le monde, l’Angleterre sera le seul pays du Royaume-Uni à sauter les restrictions. Le Pays de Galles et l’Irlande du Nord risquent de sonner en 2022 alors que les clubs sont fermés et respectent la règle des six, tandis que l’Écosse a également fermé les portes de ses clubs et n’applique que le service à table.

Gillian Keegan, 53 ans, ministre de la Santé, a averti les fêtards de faire preuve de prudence le 31 en raison de la flambée drastique des infections.

Elle a déclaré: «C’est très contagieux.

« Donc, faites un test de flux latéral avant de sortir, allez dans des zones bien ventilées.

« Essayez de vous amuser – mais avec prudence. »

LIRE LA SUITE: Le texte Test and Trace dit à tort à l’infecté de s’auto-isoler pendant 10 jours

L’annonce indiquant que les fêtes peuvent avoir lieu ce réveillon du Nouvel An a été un soulagement pour le secteur de l’hôtellerie qui a pris un coup au milieu de la vague Omicron.

La baronne McGregor-Smith, présidente des chambres de commerce britanniques, a déclaré : « Je suis ravie de voir que nous protégeons le réveillon du Nouvel An, mais cela n’ira tout simplement pas assez loin.

« Nous avons appelé à examiner un soutien ciblé aux congés et à augmenter les subventions, en veillant également à ce que le taux d’urgence de la TVA se poursuive au-delà de mars, tout comme l’allégement des taux des entreprises. »

Alors que Mme Keegan appelle les fêtards du Nouvel An à passer un test de flux latéral avant de socialiser, des rapports révèlent que les pharmacies de toute l’Angleterre sont à court de kits de test à distribuer au public avant Noël.

De nombreuses pharmacies n’ont pas pu recevoir de kits supplémentaires car la chaîne d’approvisionnement a été perturbée par les fêtes de fin d’année.

Mardi, les cas de Covid en Angleterre ont atteint un nouveau record, avec 117 093 autres infections signalées.

Environ 9 546 personnes sont hospitalisées avec Covid – le nombre le plus élevé depuis mars.

Cependant, les données complètes de Covid à l’échelle du Royaume-Uni n’ont pas été disponibles pendant la période de Noël.

Il est probable qu’une image nationale complète ne sera à nouveau disponible que la première semaine de janvier.