Covid: les hôpitaux suppriment les règles de distanciation sociale pour «augmenter l’efficacité et la capacité» | Royaume-Uni | Nouvelles

La décision de supprimer la méthode de prévention des coronavirus devrait permettre au NHS de traiter plus de patients. Les mesures, notamment l’obligation pour tous les patients d’isoler et de tester avant la chirurgie, seront également assouplies.

Bien que les patients entièrement vaccinés n’aient plus besoin d’isoler et d’effectuer un test PCR avant le traitement, des tests de flux latéral seront toujours nécessaires.

Les mesures préventives de distanciation sociale ont réduit le fonctionnement des services, les chefs d’hôpital admettant qu’il est similaire à un lit sur 10.

Les changements ont été recommandés par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de l’UKHSA, a déclaré: «Nous avons examiné les directives existantes fondées sur des preuves IPC Covid-19 et avons formulé une série de recommandations pragmatiques initiales sur la façon dont les fournisseurs locaux peuvent commencer à supprimer en toute sécurité certaines des interventions qui ont été mises en place dans soins électifs spécifiques au Covid-19.

« C’est une première étape pour aider le NHS à traiter plus de patients plus rapidement, tout en assurant leur sécurité et en équilibrant leurs différents besoins de soins. »

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a conseillé aux hôpitaux de continuer à suivre les règles actuelles sur le port d’équipements de protection individuelle (EPI).

Le Dr Layla McCay, directrice des politiques à la Confédération du NHS, a déclaré : « Les changements recommandés contribueront à accroître l’efficacité et la capacité des établissements de santé et donneront aux responsables de la santé et à leurs équipes la flexibilité dont ils ont besoin à un moment où tout le monde travaille si dur pour augmenter le nombre de patients qui peuvent être diagnostiqués et traités en toute sécurité.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que les contrôles ne seraient assouplis que lorsqu’ils “ne seraient plus nécessaires”.

LIRE LA SUITE: Boris a averti que la pénurie de carburant représentait un «risque réel» pour le personnel du NHS

M. Javid a déclaré que la pandémie avait exacerbé les problèmes de santé non liés à la covid, car les gens ont décidé de ne pas aller à l’hôpital pour ne pas alourdir le personnel ou craindre d’être infecté.

Des conseils sur les mesures à prendre pour se détendre dans les cabinets de médecins généralistes, les dentistes et les fiducies d’ambulance sont toujours en cours de décision.