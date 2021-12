Covid: les ministres décideront de nouvelles restrictions pour l’Angleterre LUNDI au milieu de la vague d’Omicron | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des sources ont déclaré que les dirigeants du Guardian devraient évaluer la nouvelle modélisation de l’Université de Warwick qui a été donnée au Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) dans des documents publiés jeudi. Vendredi, la Grande-Bretagne a enregistré 122 186 nouveaux cas de COVID-19, ce qui en fait le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Les modèles de l’Office for National Statistics (ONS) ont montré qu’une personne sur 35 en Angleterre avait Covid la semaine dernière, avec 1,7 million de personnes testées positives à travers le Royaume-Uni.

Un haut responsable du gouvernement a déclaré au Guardian : « Nous sommes préoccupés par la résilience au travail.

« C’est une raison clé pour réduire les jours d’isolement [from 10 to seven] mais une décision devra être prise dans le tour, prenant en compte les hospitalisations et les maladies graves, ce qui devrait être plus clair au cours du week-end.

De hauts experts en santé ont laissé entendre que le pays pourrait revenir aux restrictions de l’étape 2 à partir du 28 décembre ou du 1er janvier.

Cela peut durer deux semaines, quatre semaines ou trois mois jusqu’au 28 mars.

Cependant, les responsables n ° 10 ont déclaré au Guardian que les données n’avaient pas encore été examinées par les ministres.

L’étape 2, qui faisait partie de la feuille de route de l’année dernière, comprend une interdiction de la mixité sociale à l’intérieur, un retour de la règle de six et des bars et restaurants ne pouvant servir qu’à l’extérieur.

Une source de Whitehall a déclaré que toutes les restrictions basées sur des préoccupations sur le lieu de travail seraient probablement ciblées sur des secteurs plutôt que d’être appliquées à tous, mais les ministres n’ont pas exclu que des orientations juridiques soient publiées la semaine prochaine.

Pat Cullen, directeur du Royal College of Nursing, a déclaré à la BBC qu’il y avait une « main-d’œuvre très, très épuisée » en raison du nombre de membres du personnel contraints à l’isolement.

Le Dr Jenny Harries, chef de la UK Health Security Agency, a déclaré qu’il y avait un certain nombre de facteurs ainsi que la gravité de la variante qui seraient pris en compte lorsque les ministres se réuniraient après le week-end de Noël pour discuter de nouvelles restrictions pour l’Angleterre.

Le Dr Harries a déclaré que les ministres devraient adopter une approche holistique quant à l’étendue de l’impact des taux de cas sur les services essentiels, ainsi que sur le nombre d’hospitalisations.

« Les ministres examineront toutes les données dont nous disposons – et ce n’est pas simplement ce que dit l’épidémiologie, c’est comment cela a un impact sur la société », a-t-elle déclaré à la BBC.

Elle a déclaré: « Ainsi, par exemple, nous avons des taux très élevés de personnes malades – nous savons qu’en particulier à Londres, environ une personne sur 35 a actuellement Omicron.

« Maintenant, cela a un impact sur la main-d’œuvre. Il ne s’agit donc pas simplement de taux d’hospitalisation. »

Elle a ajouté que les ministres sont tenus informés quotidiennement et que cela se poursuivra tout au long de la période de Noël.

Elle a déclaré: « Je ne pense pas que nous sachions encore que cela va être une maladie beaucoup moins grave pour la population – la population plus âgée – qui nous préoccupe normalement le plus en ce qui concerne les maladies graves et la mort. »