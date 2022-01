Covid: les ministres disent qu’il n’est pas nécessaire d’imposer de nouvelles restrictions « à ce stade » – « Absolute last r | Royaume-Uni | Des nouvelles

La déclaration a été soutenue par la communauté scientifique suggérant que les infections pourraient atteindre un pic avant le nouvelles restrictions pourrait avoir un impact. S’adressant au Sunday Times, un haut responsable du cabinet a déclaré que le public avait déjà apporté des changements « importants » à son comportement pour se protéger, tandis qu’un ministre de la Santé a déclaré que toute autre restriction serait « le dernier recours absolu ».

Steve Barclay, chancelier du duché de Lancaster et qui fait partie de l’équipe principale de hauts ministres évaluant les données quotidiennes sur les infections, les hospitalisations et les décès, a déclaré à la publication que les ministres « ne pensent pas que les données soutiennent » de nouvelles restrictions « à ce stade étape ».

Il a déclaré que les mesures du «plan B» introduites le mois dernier, en vertu desquelles les gens étaient invités à travailler à domicile et les masques faciaux étaient rendus obligatoires dans de nombreux endroits à l’intérieur, avaient déjà entraîné un «changement de comportement important».

La déclaration confiante a été renforcée par Edward Argar, un ministre du ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui a déclaré qu’il « ne voyait rien pour le moment dans les données devant moi, dans la situation immédiate, qui suggère la nécessité de nouvelles restrictions ”.

Argar a déclaré à Times Radio : « Nous avons besoin de têtes froides et calmes. Nous devons examiner les données et nous devons faire tout notre possible pour éviter toute restriction.

« Les restrictions ou les bordures doivent être le dernier recours absolu. »

Il a ajouté que Boris Johnson pense désormais « que nous devons apprendre à vivre avec ce virus ».

Les ministres examineront les mesures du plan B et les exigences en matière de tests de voyage cette semaine.

Alors que les restrictions du plan B sont presque certaines de rester en vigueur, l’obligation pour les personnes de passer un test de pré-départ avant leur arrivée en Angleterre est susceptible d’être abandonnée, a appris le Sunday Times.

« Nous avons d’autres moyens de ralentir la propagation grâce à des tests nationaux. »

Selon les données du NHS England, un total de 13 151 lits d’hôpital étaient occupés par des patients de Covid dimanche, contre 12 615 un jour plus tôt et près du double des 7 536 une semaine plus tôt.

Il y a eu plus de 162 000 tests positifs pour Covid-19 en Angleterre samedi, soit environ quatre fois le niveau quotidien de début décembre.